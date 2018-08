En 41-årig mand slap akkurat med livet i behold efter et overfald i det engelske fængsel Prison Swalside.

Englænderen Tony Smith skal se sig heldig for at være i live, efter han blev udsat for et groft overfald. Overfaldet skete i fængslet Prison Swalside, der ligger i Eastchurch i bydelen Kent i det sydøstlige England, hvor Tony Smith også selv sidder fængslet. Det skriver det engelske medie DailyMail.

Tony Smith blev overfaldet af to andre indsatte. Overfaldet beskrives som særligt makabert, fordi Smith blev angrebet med metalstænger og sokker, der var fyldt med tundåser. Smith slap med livet i behold, men fik skadet sit øje og brækkede både ribben og sin kæbe.

En kilde fortæller til avisen, at Smith angiveligt blev taget som gidsel i sin egen celle, hvorefter overfaldet stod på i fire timer. En fængselsbetjent forhindrede akkurat, at overfaldet ikke fik en dødelig udgang.

Tony Smith sidder selv fængslet for at have tortureret sin egen søn.

Tony Smith sidder fængslet at have mishandlet sin spæde søn. Også barnets mor, den 24-årig Jody Simpson, sidder i fængsel for mishandlingen.

Den kun få uger gamle søn blev fundet med det, der beskrives som 'chokerende' hævelser og med adskillige organer, der havde sat ud. Skaderne var så omfattende, at den blot 41 dage gamle dreng har fået varige men. Forældrene fik begge 10 års fængsel.