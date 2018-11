Faren til en 14-årig pige, som blev dræbt under et skoleskyderi tidligere på året opfordrer nu vælgerne til at stemme demokratisk og dermed for en strammere våbenlovigning.

'Lad ikke dette blive din virkelighed. Stem som var dit liv afhængig af det. Ingen undskyldninger,' skriver Fred Guttenberg i et opslag på Twitter.

Freds datter, Jaime, var blandt de 17, der blev dræbt valentinsdag under et skyderi 14. februar på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i delstaten Florida.

På Twitter skriver Fred Guttenberg, at han har dedikeret hvert minut til at kæmpe for sin datter og for et land, der begynder at tage skeen i den anden hånd, når det kommer til den ret liberale våbenlovgivning, der er i USA.

Jen took the dogs to visit Jaime at the cemetery today. Do not let this become your reality. VOTE like your life depends on it. NO EXCUSES!!! pic.twitter.com/ifBFWiplTJ — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) November 6, 2018

Også Jaimes mor er kommet på banen i debatten. Det skete i et debatindlæg i Newsweek, hvor hun opfordrede til at stemme på kandidater, der støtter 'sund fornuft' når det kommer til våben.

'Hvordan kan vi føle os frie, når vi er nødt til at se os over skulderen og bekymre os over, at vi måske ikke ser vores elskede igen, når de forlader huset,' skrev hun blandt andet.

Andre forældre har haft en anden holdning til spørgsmålet.

Det gælder eksempelvis Andrew Pollack, hvis 18-årige søn Meadow blev dræbt i samme skoleskyderi. Ifølge ham er det 'ikke muligt' at ændre den nationale våbenlovgivning, men at man i stedet burde satse på at forbedre sikkerheden på skolerne.