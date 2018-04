En meter høj og lidt mindre end to meter bred.

Så lille var det træbur, som en japansk far er mistænkt for at have indespærret sin søn i over en periode på mere end 20 år.

Det skriver BBC, der citerer det japanske medie NHK.

Den 73-årige far, der bor i byen Sanda, har angiveligt forklaret, at han låste sin søn - der i dag er 42 år - inde i træburet, fordi sønnen havde mentale problemer, der gjorde, at han nogle gange opførte sig voldeligt.

Foreløbigt er faderen ifølge Japan Times anholdt og sigtet for at have indespærret sønnen i 36 timer fra den 18. januar. Det var der, det angiveligt blev opdaget, hvad der foregik, da faderen fik besøg af de lokale myndigheder i en anden forbindelse.

Træburet fandt man ifølge BBC i en hytte ved siden af faderens hus.

Siden har myndighederne taget sig af sønnen, som udover en bøjet ryg har det fysisk godt, da han ifølge Japan Times blev badet af sin far og fik mad hver dag.

Sagens efterforskere mener ifølge BBC, at faderen kan være begyndt at indespærre sin søn, fra sønnen var 16 år.