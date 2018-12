Det sydkoreanske flyselskab Korean Air Lines agter at stramme kraftigt op på reglerne for refundering af ubrugte billetter.

Det sker efter en weekend, hvor tre unge fans af den sydkoreanske drengepopgruppe Wanna One steg om bord på Korean Air Lines fly fra Hongkong til Seoul for at tage billeder af den 11 mand store gruppe.

De ignorerede personalets krav om at sætte sig ned og forlod flyet igen. Det skriver channelnewsasia.

Tilbage i afgangshallen krævede de pengene tilbage for deres billetter.

»Fakta er, at der var passagerer, som tjekkede ind på flyet blot for at tage billeder af de kendte mennesker,« siger en talsmand for Korean Air til nyhedsbureauet Reuters.

De tre fans - alle i 20'erne - fik faktisk refunderet deres billetter, mens resten af de 360 passagerer blev nødt til at forlade flyet igen.

De skulle gennem sikkerhedskontrollen endnu en gang.

Det resulterede i en forsinkelse af flyet på en time, oplyste flyselskabet i en udtalelse.

Hvis bare en enkelt passager forlader flyet, skal alle passagerer igennem screeningen en gang til. Det er reglerne.

Nu agter Korean Air Lines at lægge 1160 kroner oven i prisen for dem, som afbestiller en internationalt flybillet, fra den 1. januar.