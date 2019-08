Det var næsten en surrealistisk video, der blev optaget, efter at et lille privatfly havde nødlandet på en travl vej uden for Seattle i USA.

Clint Thompson, der er betjent, kørte langs State Route 7 lige syd for Seattle og vest for Tacoma, da han pludselig fik øje på et lille KR2-propelfly, der nærmede sig vejen mere og mere.

Han indså pludseligt, at det faktisk var ved at lande på vejbanen, og han brugte sit alarmblink til at stoppe trafikken og hjælpe flyet med at lande sikkert. Det skriver CNN.

Kameraet i Thompsons patruljebil fik fremragende billeder af flyet, da det ramte den interimistiske landingsbane.

KR2 propelflyet er ved at nødlande på en vej midt i myldretiden. Foto: Washington State Patrol Vis mere KR2 propelflyet er ved at nødlande på en vej midt i myldretiden. Foto: Washington State Patrol

Han tordnede ned ad vejen og stoppede først, da han nåede til et trafiksignal og så, at det var rødt.

»Thompson var bare på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og han blev vidne til flyet, der lavede en nødlanding,« sagde Johnna Batiste, der er talskvinde for politiet.

Det var 'en fejl i flyets brændstofs system', der fik piloten til at bestemme sig for at lave en nødlanding, tilføjede hun.

»Da han strøg forbi mig, kunne jeg have rakt ud og rørt ved vingetippen. Så tæt var jeg på det fly,« sagde chaufføren Dennis Diessner tv-stationen KOMO.

Det var første gang i hans 21 års tjeneste, at Thompson blev nødt til at hjælpe et fly til landing, men heldigvis slap alle uskadt fra oplevelsen.

Videoen viser også piloten, David Acklam, der springer ud af flyet og får det trukket ind til vejsiden med hjælp af betjenten.

»Jeg vil gerne takke betjenten for hans hjælpsomhed,« siger Acklam til KOMO.

Han bemærker, at Thompson formentlig reddede hans liv.

»Det er en god dag at være i live,« sagde han.