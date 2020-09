Han har gjort det igen. Lukket direkte vås ud.

Følg med. Hvis du kan:

»Covid har i år taget, bare siden udbruddet begyndte, har det taget mere end 100 år, hør her, de liv, når man tænker over det ...«

Sådan lyder et klip af den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden fra Pittsburgh mandag.

Klippet har haft sin gang på sociale medier de seneste døgns tid.

Udtalelsen er ganske enkelt uforståelig. Uanset hvordan man vender og drejer det.

Optagelse er sendt ud af Twitter-profilen 'Trump War Room', der er en officiel profil for Trump-kampagnen. Optagelsen er set mere end 2,4 millioner gange.

Umiddelbart har ingen af de store mainstream-medier i USA brugt tid på videoen.

Joe Biden: "Covid has taken this year, just since the outbreak, has taken more than 100 year, look, here's, the lives, it's just, when you think about it." pic.twitter.com/D3dDY6njfD — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) August 31, 2020

Ser man den til ende, som man kan øverst i artiklen her, så formår Joe Biden at fuldføre sin pointe om, at der de seneste 100 år ikke har været så mange døde amerikanere på amerikansk grund, som det er tilfældet i år på grund af corona.

Klippet er dog et billede på en tendens.

Det tager ikke mange sekunders søgning på nettet og Youtube at finde frem til, at det langt fra er første gang, Joe Biden har været direkte uforståelig i en udtalelse.

Den 77-årige præsidentkandidat, der er den ældste nominerede præsidentkandidat for et af de to store partier i USA's historie, er ligefrem berømt og berygtet for sine sproglige bøffer.

Joe Biden under sin tale i Pittsburgh, hvor han kom til at udtale noget voldsomt vrøvl. Foto: SAUL LOEB Vis mere Joe Biden under sin tale i Pittsburgh, hvor han kom til at udtale noget voldsomt vrøvl. Foto: SAUL LOEB

På Youtube kan man finde video efter video af Biden, der begår sproglige bummerter.

En er set 1,2 millioner gange, en anden er set 1 million gange, en 20 minutter lang top 30 over Biden største talefejl er set 2,5 millioner gange.

Store medier, også Biden-venlige, som The Daily Show, CBS News, NBC News og Washington Post har lavet videoer om præsidentkandidatens uforståelige udtalelser.

Trump-kampagnen og præsidenten selv er ikke bleg for at udnytte Bidens seneste sproglige svipser.

Tirsdag var Donald Trump i Wisconsin for at besøge den uroplagede by Kenosha, hvor optøjer har bredt sig efter politiet skød og dræbte den sorte mand Jacob Blake, og her kom præsidenten selv med et angreb.

På Biden.

»Biden ved ikke, han er i live,« lød den korte verbale lussing fra Trump.

Og hos Trumps kampagne er man helt åben om, at man har tænkt sig at benytte Bidens mentale ups'ere politisk. Biden har nemlig ikke hø nok på loftet til at kunne sidde som verden mest magtfulde mand, lyder kritikken.

Bidens tale foregik foran en mindre gruppe pressefolk. Foto: SAUL LOEB Vis mere Bidens tale foregik foran en mindre gruppe pressefolk. Foto: SAUL LOEB

»Hver gang, Joe Biden taler, kommer der spørgsmål om, om han er parat til at indtage præsidentposten. Det har vælgerne allerede opfanget, og det vil fortsætte, så længe Joe Biden taler,« har Jason Miller, der er strateg på Trumps genvalgelseskampagne, sagt til NBC News.

Selv har Biden-kampagnen igen og igen været ude og afvise, at Joe Biden skulle have problemer. Blandt andet bruger præsidentkandidatens folk som argument, at hen hvert år gennemgår et grundigt lægetjek, som han består med glans.

Desuden har Biden i årevis været kendt for sine svipsere i taler, mens han stadig har udført sit job uden problemer.

Men der er også uro at spore hos folk, der holder med Biden.

Den tidligere pressechef for Bill Clinton Joe Lockhart har direkte været ude og fraråde Joe Biden at deltage i de tre planlagt debatter med Donald Trump op til valget 3. november.

'Uanset hvad du gør, så lad være med at deltage i debat med Trump,' skrev Lockhart i en klumme hos CNN.