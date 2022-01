»Vi slår jer alle sammen ihjel. Jeg ved, hvor I bor, og vi skal nok sørge for at få jer alle sammen næste gang.«

Sådan lød kommentaren, der formentlig kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste, fra en kvinde til tre jødiske børn udenfor en synagoge i New York i forrige uge.

I den forbindelse spyttede kvinden på et af børnene, en otte-årig jødisk dreng, inden hun forlod stedet til fods.

Hele optrinnet med den aggressive kvinde blev fanget på overvågningskamera – se videoen af dramaet herover – og det har hjulpet politiet i New York til en anholdelse af en mistænkt.

Ifølge politiet råbte den 21-årige kvinde ved navn Christina Darling 'anti-jødiske slagord', inden hun spyttede på drengen og forsvandt.

Faderen til de tre børn fortæller desuden, at den otte-årige dreng havde svaret kvinden, at han ville redde sin lillesøster.

Det havde øjensynligt fået den nu sigtede Christina Darling til at spytte i drengens ansigt og desuden udbryde noget i retning af, at 'Hitler skulle have slået jer alle sammen ihjel'.

Christina Darling er nu sigtet for flere forhold, heriblandt grov chikane som en hadforbrydelse.