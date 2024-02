Siden de første billeder af den kendte tv-vært begyndte at dukke op på sociale medier, er rygtestrømmen gået amok.

Hvad laver den tidligere Fox News-vært og nær bekendte af Donald Trump mon i Moskva?

Måske har du hørt hans navn før. Og hvis ikke, er der chance for, at du har set hans ansigt på sociale medier.

Der er tale om Tucker Carlson.

Den konservative, amerikanske tv-vært, der sidste år blev fyret fra Fox News efter stor ballade angående dækningen af det amerikanske præsidentvalg og siden har startet sit eget medie, hvor interviews præsenteres direkte på X.

Det er blandt andet blevet til et stort interview med Donald Trump – som blev udgivet midt under en republikansk præsidentkandidatdebat – Jeffrey Epsteins bror, den nyvalgte og kontroversielle argentinske præsident Javier Milei, rapperen Ice Cube og så har han offentliggjort store mængder skarpt redigerede billeder fra stormløbet på den amerikanske kongres 6. januar 2021.

Han er en stor stjerne på den amerikanske højrefløj og præcis det modsatte på venstrefløjen.

Og derfor har det vakt opsigt, at han nu angiveligt befinder sig i Moskva.

Rygterne om et muligt interview med selveste præsident Vladimir Putin er brandvarme. Mange forventer nærmest, at det sker.

Selv har Tucker Carlson eller holdet bag ikke meldt noget ud om, at den kendte tv-vært skulle være taget til Rusland. Og dermed heller ikke forholdt sig til de mange spekulationer. Heller ikke om Putin-interview.

Men i en video, der er blevet delt på det sociale medie Telegram af et russisk medie, kan man se Tucker Carlson møde det, der skal være en russisk journalist i Moskva.

Her spørges han blandt andet ind til det, mange af rygterne går på; om han skal interviewe Putin.

Til det har Carlson ikke anden kommentar end:

Tucker Carlson er blandt de mest berømte og kontroversielle journalister i USA. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Tucker Carlson er blandt de mest berømte og kontroversielle journalister i USA. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi må se.«

På sociale medier tilhørende folk på den amerikanske venstrefløj er der udbredt vrede over, at Tucker Carlson angiveligt befinder sig i den russiske hovedstad, hvor han blandt andet skal have set en opsætning af 'Spartacus' i den berømte Bolsjoj-ballet.

Det skyldes, at netop Carlson gennem en årrække – ikke mindst i tiden hos Fox News – har været en meget aktiv forkæmper for den yderligtgående amerikanske højrefløj, og ikke mindst Donald Trump, som han er blevet fotograferet i venligt lag med flere gange.

Og flere på venstrefløjen – ikke mindst Ukraine-venligtstilllede del – bliver der ligefrem råbt forræderi over et muligt Tucker Carlson-interview med Putin.

Anne Applebaum, der er skribent hos The Atlantic og gift med den polske udenrigsminister, har tidligere i en klumme kritiseret Tucker Carlson for et besøg hos den ungarske premierminister, Viktor Orbán.

Besøget beskrev hun som hjælp fra Carlson til Orbán med at skjule korruption bag et slør af såkaldt 'kulturkrig'. Det samme, skriver Applebaum, er det, hun anser Carlsons tur i Rusland for at være på Putins vegne.

Men det er ikke alle steder, Carlsons tur til Rusland er upopulær.

Den tidligere demokrat og uafhængige amerikanske præsidentkandidat Robert F. Kennedy Jr. er gået på X med følgende udmelding:

Tucker Carlson (tv) sammen med Donald Trump i forbindelse med en golfturnering i 2022. Foto: Justin Lane/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Tucker Carlson (tv) sammen med Donald Trump i forbindelse med en golfturnering i 2022. Foto: Justin Lane/EPA/Ritzau Scanpix

»Tucker Carlson har enhver ret til at interviewe Putin. Vi har brug for mere gennemsigtighed, ikke mindre. Man plejede at forstå, at journalister interviewer verdensledere, selv dem vi var i krig med,« skriver Kennedy Jr., der er søn af den dræbte, tidligere justitsminister i USA, Robert F. Kennedy.

På russiske sociale medier hyldes Tucker Carlsons besøg i Moskva.

På Telegram-kanalen Bezgranichnij Analitik slås det fast, at Carlsons besøg i Moskva netop er i forbindelse med et interview med Putin. Og her skrives det, at det 'uden overdrivelse er en epokegørende begivenhed, som venter os'.

Hvor vidt Tucker Carlson reelt skal interviewe Vladimir Putin – og hvornår det i så fald skulle udkomme – står ikke endegyldigt klart.

Den ene gang, hvor Carlson altså har udtalt sig om sin tur, var i førnævnte video af ham til en russisk journalist.

»Jeg havde et ønske om at komme her og snakke med folk, se mig omkring og se, hvordan det går … og det går rigtig godt,« siger Carlson.