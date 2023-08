De digitale ankomst- og afgangstavler for lufthavnen i den syditalienske by Catania har mandag primært vist ordet 'aflyst'.

Vulkanen Etna gik nemlig i udbrud natten til mandag.

Gennem natten har den sicilianske vulkan udspyet aske og lava, og asken har hele mandagen givet problemer for flytrafikken.

Og nu viser overvågningsbilleder fra Weather Sicily, der har overvågningskameraer sat op omkring Etna, øjeblikket, hvor den kendte vulkan går i udbrud.

Det kan du se i videoen i toppen af artiklen.

Oprindeligt skulle flytrafikken være genoptaget tidligere mandag. Det blev så rykket til klokken 20 senere samme dag, men lufthavnens hjemmeside er alt aflyst resten af dagen nu.

Borgmesteren i Catania, Enrico Trantino, har desuden forbudt borgere at køre på motorcykel eller cykel i de næste to døgn, da der ligger et lag af vulkanaske i store områder - som åbenbart er usandsynligt glat.

Også bilkørsel er blevet pålagt begrænsninger, og man må således maksimalt køre 30 kilometer i timen på grund af risikoen for glat føre.

Den 3324 meter høje vulkan Etna er den højeste aktive vulkan i Europa. Den er gået i udbrud med jævne mellemrum over de seneste 500.000 år.