Iklædt shorts og tshirt kravlede manden ned af stigen og hoppede ombord på bugserbåden.

»Fortæl mig, at jeg er i live,« var hans først ord ifølge BBC.

Den 21-årige hviderussiske lastbilchauffør var heldig. Han var blandt de 12 savnede fra 'Euroferry Olympia', men han blev søndag fundet i live i stævnen af den brændende færge, mens den var i færd med at blive bugseret i havn.

Ifølge BBC skulle han endvidere have fortalt. at han på et tidspunkt havde hørt andre stemmer under dækket, mens han ventede på at kunne slippe væk.

Den 21-årige lastbilchauffør – i gult – overlevede. Foto: ADONIS SKORDIALIS

Det var natten til fredag, at 'Euroferry Olympia' brød i brand kort efter afrejsen fra græske Igoumenitsa. Der var 290 personer ombord: 239 passagerer og 51 besætningsmedlemmer. Der var desuden 185 køretøjer ombord, og det menes, at det var på vogndækket, at branden begyndte.

Langt de fleste blev altså reddet, mens alle de 12 savnede var lastbilchauffører, der menes at have sovet i deres lastbiler. Mens den 21-årige hviderusser blev fundet i live, blev en af de savnede søndag fundet død i en lastbil.

Der er altså stadig ti personer, der ikke fundet.

»Vi så døden foran os,« som Danilo Carlucci, en italiensk lastbilchauffør, der blev reddet, har fortalt til Reuters.

Ilden havde voldsomt fat i færgen. Foto: GUARDIA DI FINANZA PRESS OFFICE

Færgen er blevet bugseret ind til den græske ø Corfu. Foto: STRINGER

Den græske lastbilchauffør Karaolanidis har beskrevet, hvad der skete således:

»Vi hørte alarmen og troede først, at det en eller anden øvelse. Men så kunne vi ud gennem koøjerne se, at der var folk, der løb,« fortæller han:

»I sådan en situation kan man ikke tænke på andet end sin familie. Da jeg kom ud på dækket, kunne jeg se røg og børn. Heldigvis handlede besætningen hurtigt.«

Færgen var på vej til l den italienske havneby Brindisi, da branden brød ud ikke længe efter turens begyndelse. I stedet er den nu slæbt til den græske ø Korfu.