En 58-årig kvinde, der arbejder på et vaccinationscenter i Palermo i Italien, er blevet anholdt for at lade som om, hun vaccinerede flere vaccinemodstandere.

Det afslører en video på Twitter, som den italienske politienhed, The Polizia di Stato, har uploadet.

Kvinden skulle angiveligt have foregivet at have givet coronavacciner til anti-vaxxere, så de kunne få adgang til barer, restauranter og offentlig transport i landet uden at modtage vaccinen.

Det skriver The Guardian.

Det fik en række efterforskere til at bruge et skjult kamera, hvor de filmede sygeplejersken.

I videoen, som du kan se øverst i artiklen, ses det, hvordan sygeplejersken tilsyneladende tømmer flere kanyler med vaccinedoser i en serviet, inden den indføres i overarmen på patienterne.

Det fik politiet til at anholde kvinden. Samtidig kunne de konkludere, at sygeplejerskens egen boostervaccine var falsk, og man har derfor sigtet hende for dokumentfalsk og underslæb.

Kvinden har erklæret sig skyldig, og er begyndt at samarbejde med myndighederne ved at afsløre detaljerne om fidusen og navnene på sine medskyldige.

Kvinden fortalte efterforskerne, at hun gav de falske vacciner, fordi hun havde brug for penge til at forsørge sin søn på universitetet. Sygeplejersken tilstod også at have givet anti-vaxxere falske certifikater med negative covid-podningsresultater.

Det er ikke første gang, at en sygeplejerske er blevet anholdt for at snyde med vacciner.

Onsdag blev en mandlig sygeplejerske i byen Ancona anholdt for at lade som om, han vaccinerede mindst 45 vaccinemodstandere mod betaling.

I stedet tømte han angiveligt doserne i skraldespanden. Sygeplejersken blev også opdaget gennem skjulte optagelser.