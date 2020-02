Netop som slutløbet køres og de første vigtige stemmer tælles op i årets Iowa Caucus (en slags primærvalg), er ledende præsidentkandidater som Bernie Sanders og Elizabeth Warren stadig fanget i Washington.

Alle kandidaterne burde være ude på valgstederne i Iowa for at tiltrække de sidste vælgerstemmer, før det første vigtige kapitel skrives i 'USA-valg 2020'.

Men i rigsretssagen imod Trump varer frem til onsdag. Her fungerer Sanders, Warren og resten af USAs 100 senatorer også som jury. Og derfor når de frustrerede og dobbelt-jobbende kandidater først til den vigtige midtvestlige stat, når solen er gået ned.

»Det er frustrerende. Men jeg har intet imod at gøre mit job,« siger Bernie Sanders, der ifølge både CNN og New York har et pænt forspring i de fleste Iowa-meningsmålinger.

Mange amerikanske tv-seere dropper Iowa Caucus. De vil hellere se Trump-interview på FoxNews. Foto: MARIO TAMA - Reuters

Hjemme I Washington har Donald Trump ifølge sin officielle Hvide Hus-kalender ikke synderligt travlt.

Fra 9:00 til 11:30 havde præsidenten således 'privat tid' i det Ovale Kontor. Klokken 12:30 (lokal tid) spiste Trump frokost med sin vicepræsident Mike Pence. Og klokken 21:00 toner Trump og millioner af andre FoxNews-fans op for anden halvdel af TV-vært Sean Hannitys personlige interview med præsidenten.

Sideløbende med valgkampen i Iowa og frokosten i Det Hvide Hus fortsætter rigsretssagen imod Donald Trump i det amerikanske senat.

Her havde hhv Trumps forsvarsadvokater demokraternes anklagere mandag hver to timer til deres afsluttende kommentarer.

Senator og præsidentkandidat Amy Klobuchar er også fanget i Washingtonn D.C. Foto: Samuel Corum - AFP

»alt i alt ville jeg hellere være i Iowa.« Sådan lader Bernie Sanders til at tænke. Som senator er præsidentkandidaten tvunget til at blive i Washington. Foto: MICHAEL REYNOLDS

I morgen skal rigsretssagen rundes af. Og onsdag er den endelige afstemning planlagt. Her forventes Donald Trump at blive frifundet for de to anklager 'magtmisbrug' og 'forsøg på at forhindre rettens gang'.