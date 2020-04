Da det canadiske ægtepar Chris og Anna Joiner for tre uger siden gik ombord på krydstogsskibet MS Zaandam i Argentina, glædede de sig til deres livs rejseoplevelse. Istedet er de endt som fanger i deres eget flydende luksusfængsel.

I over to uger har det luksuriøse krydstogtskib sejlet fra land til land og fra havn til havn. De har tigget om én ting: Lad os gå fra borde.

Og overalt har de fået samme tredelte svar: 'nej, vi tør ikke tage risikoen, nej, vi har ikke råd og nej, det er for farligt'.

Iblandt de mere end 1.400 passagerer er fire døde af coronavirus. Ni andre er testet positive for den verdensomspændende sygdom. Og yderligere 179 passagerer lider af 'influenza-lignende' symptomer.

Ingen vil have dem. Lige ligger cruise-skibet MS Zaandam for anker ud for floridas Fort Lauderdale. Foto: Erick Marciscano - AFP Vis mere Ingen vil have dem. Lige ligger cruise-skibet MS Zaandam for anker ud for floridas Fort Lauderdale. Foto: Erick Marciscano - AFP

Det canadiske ægtepar Chris og Anna Joiner er iblandt de 1.400 krydstogtpassagerer, der lige nu er fanget ombord på MS Zaandam, mens coronavirussen spreder sig. Foto: CHRIS JOINER Vis mere Det canadiske ægtepar Chris og Anna Joiner er iblandt de 1.400 krydstogtpassagerer, der lige nu er fanget ombord på MS Zaandam, mens coronavirussen spreder sig. Foto: CHRIS JOINER

»Vi er ofre for noget, man kunne kalde 'det er ikke vores problem'-syndromet,« siger en anden passager Andrea Anderson til tv-stationen NBC. Og hun fortsætter:

»Der er syge folk overalt. De har brug for behandling. Der er ikke de nødvendige faciliteter ombord. Og de folk, der nægter os adgang til deres land eller deres stat, burde spørge sig selv, hvad hvis det var min egen mor eller mit eget barn, der led.«

Efter afvisning fra Chile, Peru, Panama og Argentina ligger MS Zaandam nu i vandet ud for Fort Lauderdale i Florida. Og fra statens guvernør Ron DeSantis lyder beskeden til de desperate passagerer nedtrykkende bekendt:

»Vi har ikke råd til at modtage folk, der ikke engang kommer fra vores egen stat. Ressourcer​ne er allerede presset til det yderste,« siger DeSantis til Fox News.

Desperationen spreder sig iblandt MS Zaandams over 1.400 passagerer. Det samme gør coronavirussen. Foto: Erick Marciscano - AFP Vis mere Desperationen spreder sig iblandt MS Zaandams over 1.400 passagerer. Det samme gør coronavirussen. Foto: Erick Marciscano - AFP

Ifølge NBC er der godt 300 amerikanske statsborgere ombord på krydstogsskibet, hvis oprindelige rute gik fra Argentina til Chile. Andre kommer fra 41 andre nationer, bl.a. Canada, Mexico og Frankrig.

Maden bliver bragt fra land. Og ombord på skibet får beboerne i hver kahyt deres ration anbragt foran deres lukkede dør.

Ifølge avisen Miami Herald får passagerne i hold lov til en halv times gåtur rundt på skibet. Her må de dog hverken sætte sig ned eller røre noget.

Underholdning foregår via interne tv-skærme. Skibets besætning, der ligesom passagerne er 'fanget' ombord, får stor ros af de tiltagende desperate krydstogspassagerer.

Mens coronavirussen spreder sig ombord, er det nygifte mexicanske par Yadira Garza og Joel Gonzalez fanget ombord krydstogsskibet MS Zaandam. Foto: YADIRA GARZA - Reuters Vis mere Mens coronavirussen spreder sig ombord, er det nygifte mexicanske par Yadira Garza og Joel Gonzalez fanget ombord krydstogsskibet MS Zaandam. Foto: YADIRA GARZA - Reuters

Og nu satser alle - trods den første afvisning - på Floridas gæstfrihed.

Onsdag blev skibets skæbne debatteret på et hasteindkaldt byrådsmøde i Fort Lauderdale. Og ved en pressekonferrence natten til onsdag gav præsident Donald Trump også sit besyv med:

»Vi bliver nødt til at gøre noget. Vi kan ikke bare lade folk sejle rundt uden at hjælpe.«

Ifølge CNN overvejer Floridas guvernør nu at henvende sit til Donald Trump og sammen udarbejde en plan, så de nødstedte passagerer igen kan få fast grund under fødderne.