En ukrainsk kvinde, der er gravid i ottende måned, sidder tilbageholdt som krigsfange i en berygtet fangelejr i den del af det østlige Ukraine, som Rusland har besat.

Det fortæller hendes venner og familie til britiske BBC.

Militærlægen Mariana Mamonova blev taget til fange i begyndelsen af april, men hun gjorde tjeneste ved byen Mariupol, som Rusland erobrede efter hårde kampe.

Marianas familie har appelleret til den ukrainske regering om, at hun bliver løsladt som en del af en fangeudveksling, inden hendes baby skal fødes i slutningen af ​​september.

Oplysninger om Marianas nuværende tilstand er sparsomme, og det er ikke klart, hvad der vil ske med hende eller barnet, hvis hun føder i fængslet.

Den ukrainske regering siger, at den har oplysninger om, at hun har det godt, og at sagen har »særlig opmærksomhed«.

Mariana Mamonova blev gift i september 2021, og hendes mand fandt først ud af, at hun ventede sig med deres første barn, mens hun tjente ved frontlinjen. Han har ikke set hende siden.

»Hun ville virkelig gerne fortælle mig det personligt, men i stedet sendte hun mig små hints – for eksempel emojis af en mor og far med en lille baby« fortæller manden Vasilii til BBC.

Men kun få uger efter at have fundet ud af, at han skulle være far, opdagede Vasilii gennem sociale medier, at hans kone var blevet fanget af russiske styrker.

Hendes nærmeste kunne genkende hende på russiske propagandavideoer fra april af ukrainske krigsfanger.

Og nu menes den højgravide læge at leve under ekstremt hårde forhold i Olenivka-fangelejren i den besatte Donetsk-region.

En tidligere medfange har fortalt, at Mariana Mamonova i begyndelsen blev anbragt i et rum med over 20 andre fanger, hvor hun måtte sove på gulvet.

Familien til den nu højgravide militærlæge kunne genkende hende, da russiske propagandavideoer i april viste tilfangetagne krigsfanger fra den ukrainske by Mariupol.

»Da hun fortalte, at hun var gravid, forsøgte alle straks at hjælpe ved at give hende mad og sørge for, at hun fik frisk luft,« fortæller medfangen Anna Vorosheva, der blev løsladt i juli til BBC.

Senere blev den gravide læge overflyttet til en mindre celle, hvor hendes medindsatte sørgede for, at hun kunne sove på en af cellens kun to senge hver nat.

Men udsigterne til sandsynligvis at skulle føde under de hårde vilkår og risikoen for, at barnet måske på et tidspunkt kan blive taget fra moderen, bekymrer angiveligt både den højgravide læge og hendes nærmeste.

De forsøger at presse de ukrainske myndigheder til at give sagens høj prioritet i forhold til en eventuel fangeudveksling, og en talsmand for den ukrainske koordinationshovedkvarter for fangesager forsikrer over for BBC, at Mariana Mamonovas skæbne har topprioritet.

BBC har uden held også forsøgt at få en kommentar fra det russiske militær og de ikke-anerkendte myndigheder i Nonetsk.