Det er faktisk en vind-vind-situation for de fanger, som hver dag bliver kørt på arbejde i Bangkoks gader. De får en dag fratrukket deres straf, for hver dag de kravler ned i byens kloakker!

De har holdt pause i mere end to år under coronapandemien. Det var nemlig ikke smart at arbejde i hold, mens smitten rasede. Men nu er de tilbage.

Arbejdet består i at rengøre kloakkerne i Thailands hovedstad. Den ligger bare 1,5 meter over havoverfladen og gaderne er ofte udsat for oversvømmelser. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der bliver kørt omkring 80 indsatte ind til byen, fra tre fængsler i den østlige ende, for at arbejde.

En flok fanger med deres arbejdsredskaber på vej til en ny kloak. Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere En flok fanger med deres arbejdsredskaber på vej til en ny kloak. Foto: MANAN VATSYAYANA

På dette billede ses en fange nede i kloakken, som sender en jernspand med affald op til overfladen. Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere På dette billede ses en fange nede i kloakken, som sender en jernspand med affald op til overfladen. Foto: MANAN VATSYAYANA

De får penge for arbejdet, og får en dag fratrukket deres fængselsstraf for hver arbejdsdag.

»Det er et temmelig hårdt og udmattende arbejde,« siger en 33-årig fange, som ikke må opgive sit navn. Ikke overraskende indrømmer han, at arbejdet ikke lugter godt.

»Jeg er dog stadig parat til at udføre dette job, så jeg kan komme tidligere hjem til min familie,« tilføjer han.

Efter at have fjernet de betonelementer, der dækker kloakkerne, så er det fangernes tur til at gå ned i det slimede indre og fjerne affaldet i store jernspande.

En fange er i færd med at sende affald op fra kloakken nær Huay Kwang-markedet. Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere En fange er i færd med at sende affald op fra kloakken nær Huay Kwang-markedet. Foto: MANAN VATSYAYANA

En fange hjælper en anden fange op fra kloakken. Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere En fange hjælper en anden fange op fra kloakken. Foto: MANAN VATSYAYANA

»Dette her er den første gang siden pandemien« at kloakkerne er blevet renset af fangerne, siger en fangevogter, som heller ikke vil identificeres.

Bangkok blev engang kaldt »Østens Venedig«, men det er længe siden.

Nu bliver gaderne i hovedstaden oversvømmet med jævne mellemrum, når det er regntid i landet i perioden fra maj til november.