Den store mand bliver slæbt ud af bilen.

Omkring ti svært bevæbnede politifolk får ham i fællesskab lagt i håndjern, inden to betjente fører ham hen i en ventende politibil.

Den anholdte, 38-årige Casey White, er klædt i en laset cowboyskjorte og mørke solbriller.

Ud af bilen trækker den talstærke politistyrker også den hårdt sårede 56-årige Vicky White.

Fangevogter Vicki White og den indsatte Casey White blev efterlyst, da de to flygtede sammen i slutningen af april. Foto: - Vis mere Fangevogter Vicki White og den indsatte Casey White blev efterlyst, da de to flygtede sammen i slutningen af april. Foto: -

Hun har tilsyneladende skudt sig selv kort før anholdelsen og dør kort efter af sine kvæstelser på hospitalet.

Forud for den dramatiske anholdelse er gået en halvanden uges intens menneskejagt. Takket være betjentenes kropskameraer – som du kan se lidt længere nede i denne artikel – er store dele af den filmet på nærmeste hold.

Politiet i Evansville har nu offentliggjort optagelserne, og sagen er omtalt i flere amerikanske medier. Blandt dem CNN.

Casey White er næsten halvandet hoved højere end betjentene, der anholdt ham mandag.

Dashcam video release by the Evansville Police Department shows Casey White under arrest after the chase. More coming up on @NewsNation Prime at 8pmET. pic.twitter.com/rMq04fGvdm — Brian Entin (@BrianEntin) May 10, 2022

Høj, bredskuldret, og kraftig af bygning.

Og ikke nok med, at Casey White har en frygtindgydende fysisk fremtoning.

Den flygtede fange fra Alabama i USA blev også anset for at være så farlig, at myndighederne havde rådet Vickey White, der flygtede sammen med ham, om at skynde sig at komme væk fra ham hurtigst muligt.

De to er – trods efternavnet – ikke i familie med hinanden, men menes at have fået en romantisk relation i fængslet i Lauderdale County i delstaten Alabama, hvor White afsonede en dom og ventede på at komme for retten i en drabssag.

29. april lykkedes det Vicky White at lukke den farlige fange ud af fængslet under dække af, at han skulle til metalundersøgelse.

Først da de to var over alle bjerge, gik det op for myndighederne, at der slet ikke var nogen metalundersøgelsen, men at den blot var opfundet til lejligheden for at få en flugtmulighed.

11 dage i frihed blev det til for det umage par.

Mandag blev de så anholdt i delstaten Indiana efter en dramatisk biljagt.

Og meget tyder på, at betjentenes snarrådige indsats hindrede, at anholdelsen udviklede sig endnu mere dramatisk.

Ifølge CNN har den anholdte nemlig tilkendegivet efter pågribelsen, at han var klar til at starte en ildkamp med betjentene.

»Casey White sagde, at han sandsynligvis ville have startet en skudveksling og sat deres begges liv på spil,« udtalte sherif Dave Wedding fra det lokale politi til journalister tirsdag, skriver CNN.

Til alt held for de implicerede betjente lykkedes det politistyrkerne at bringe parret til standsning, da de forulykkede i deres bil.

»Den handling kan have reddet mange af mine folks liv,« sagde Wedding.