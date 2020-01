For 40 år siden flygtede Jose Romero fra det fængsel, han afsonede i. For få dage siden fandt politiet ham igen.

»Romero afsonede en 18 år lang dom for bevæbnet røveri, da han den 13. december 1979 flygtede.«

Sådan skriver fængselsvæsenet i South Carolina i en pressemeddelelse.

Den i dag 64-årige mand flygtede, mens han udførte det, man kalder straffearbejde.

Jose Romero Foto: South Carolina Department of Corrections Vis mere Jose Romero Foto: South Carolina Department of Corrections

Altså et tvunget job, som man skal passe, mens man sidder i fængsel.

Nu kan han se frem til at afsone resten af sin straf, som han har cirka syv år tilbage af, med en ny oveni.

Han er nu også anholdt for offentlig beruselse, dokumentforfalskning, at skifte identitet, ulovlig indtrængen og selvfølgelig at være flygtet fra fængslet - en dom, der kan skærpes, når han er flygtet fra USA til et andet land.

Han sidder nu fængslet i Georgetown i Washington.

Jose Romero, da han første gang sad fængselt. Foto: South Carolina Department of Corrections Vis mere Jose Romero, da han første gang sad fængselt. Foto: South Carolina Department of Corrections

Han blev anholdt den 28. december 2019 i byen Dover, der ligger i det sydøstlige England. Her fremviste han et falsk ID.

Han påstod, at han hed Arnaldo Figueroa og blev først løsladt. Det skriver CNN.

Myndighederne tjekkede efterfølgende hans fingeraftryk og anholdt ham den 1. januar i år.

Det fremgår ikke af retsdokumenterne, om Jose Romero har skaffet sig en forsvarsadvokat efter anholdelsen.