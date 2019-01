80-årige Eileen Macken var ved at opgive håbet. Siden teenageårene havde den irske kvinde forsøgt at finde frem til sin biologiske familie - men uden held.

I et sidste desperat forsøg stillede hun op i et radioprogram og bad lytterne om hjælp. Hun fik meget mere ud af det, end hun havde turdet drømme om.

Som mange andre irske børn i 1940'erne voksede Eileen Macken op på et børnehjem. Som blot to-årig blev børnehjemmet Kirwan House i Dublin hendes hjem, men allerede som teenager begyndte hun at lede efter sin biologiske mor, skriver The Mirror.

Det skulle vise sig sværere end som så.

Det var umuligt for Eileen at finde frem til moren - eller andre af hendes slægtninge. Eileens eftersøgning blev besværliggjort af, at hun ved en fejl fik udleveret en forkert fødselsattest.

De næste 60 år levede hun under en anden persons identitet.

Men da hun sidste år fortalte om den desperate jagt i radioen, skete der noget.

En slægtsforsker tog kontakt til hende og arbejdede utrætteligt på at finde til Eileen Mackens biologiske slægtninge - og det, han kom frem til var næsten for godt til at være sandt.

Eileen Mackens biologiske mor er i live, 103 år gammel - og nu skal det 81-årige 'børnehjemsbarn' langt om længe mødes med moren - efter 61 års søgen.

»Jeg kunne ikke tro det. Da jeg hørte, hun stadig var i live, havde jeg kun et ønske; at møde hende,« siger Eileen Macken, da hun tidligere på denne måned genbesøgte den irske radiokanal RTE Radio og delte det glædelige budskab med lytterne.

Eileen fortalte lytterne, at hun er 'verdens lykkeligste', efter at have fået den glædelige nyhed.

Hun har allerede været i telefonisk kontakt med sin mor, men må vente lidt på at besøge hende.

"I think I am Ireland's oldest orphan" says 80-year-old Eileen Macken. Born in the Bethany Home and moved to Kirwan House at 2. Given someone else's birth cert at 16 and lived under that identity for 60 years. Found out, after DNA, the family she thought was hers was not. #Shame pic.twitter.com/ZInfqvaYMe — Stay With Me Exhibition (@mynamesisbridge) 30. juni 2018

Det viser sig nemlig, at moren lever i udlandet, og Eileen Macken kan ikke rejse med fly, idet hun netop har gennemgået en øjenoperation.

Udover moren fandt slægtsforskeren frem til to af Eileens halvbrødre, som begge er i 70'erne. De har lovet at hjælpe hende med at få opfyldt sit største ønske: at blive genforenet med moren.

»Jeg har lyst til at kravle op på toppen af et bjerg og skrige: 'Jeg er ikke forældreløs længere,« siger en jublende Eileen Macken.

Hun fik to døtre og en søn med sin mand Ronald, men savnede igennem hele sit voksne liv at kende sit eget ophav. Nu er det kun et spørgsmål om tid.