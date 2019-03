I 2014 gik et fransk ægtepar fra Toulouse op på loftet i deres hus for at reparere et læk i taget. Her studsede de over et maleri. Manden ringede til en forhandler, der før havde solgt antikke ting for ham – og så gik det stærkt.

For maleriet var fra 1607 og malet af Carvaggio. Nu står det til at blive solgt for den ufattelige sum af op mod 1,2 milliard kroner.

Vejen til den salgsopstilling har dog været ekstremt lang, skriver The Guardian.

For var det virkelig et Carvaggio? Kunne det virkelig være rigtigt?

Eksperter brugte lang tid på at finde svaret, og debatten rasede i kunstkredse.

Det endegyldige svar er umiddelbart: ’ja’.

Frem til 2016 vurderede eksperter maleriet, og da det stod klart, at der virkelig var tale om et mere end 400 år gammelt mesterværk, nedlagde de franske myndigheder forbud mod at eksportere maleriet ud af landet.

Herefter fik galleriet Louvre mulighed for at undersøge maleriet og beslutte sig for, om de ville købe det.

Caravaggio's "Judith and Holofernes" was found in a French attic in 2014 and could soon fetch $171 million at auction https://t.co/YBty42YZ53 pic.twitter.com/zfA8TUDiej — CNN International (@cnni) 28. februar 2019

Det ville dog koste dem omkring 100 millioner euro, så det blev et pænt ’nej tak’, da det ville udslette hele deres budget for et år.

Og nu står maleriet så til at blive solgt på en fri auktion.

Det forventes at indbringe mellem knap 780 millioner kroner og 1,2 milliarder kroner.

Maleriet hedder ’Judith halshugger Holofernes’ og afbilleder den unge enke Judith, som forfører og halshugger lederen af en assyrisk hær, som angriber hendes landsby. På maleriet ses også Judiths gamle tjenerinde, som ser noget syg og forpint ud.

Et sted i Frankrig sidder til gengæld en gruppe tyveknægte og ærgrer sig.

Ægteparret havde nemlig en årrække før, de fandt maleriet, haft indbrud. En bande tyve havde plyndret deres loft. Her stjal de blandt andet gamle flasker parfume – men de lod altså maleriet stå.

Det er ægteparret fra Toulouse nok ikke kede af i dag.

Maleriet sælges på auktion til sommer.