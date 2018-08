Efterforskerne af et kvindelig, der blev opdaget i forskellige poser på en losseplads i staten Georgia, USA, er overbevist om, at hun er blevet offer for et 'voldsomt mord'.

Der er tale om en hvid kvinde, siger efterforskerne, men bortset fra det, er de ikke helt sikre på hendes alder. Mellem 18 og 35 år gammel, lyder deres bedste gæt, ifølge New York Post.

Hun var mellem 1,60 og 1,70 meter høj, vejede ca. 68 kilo og havde brunt eller rød hår. Det skriver tv-stationen Atlantas FOX 5.

Kroppen var skåret op i adskillige stumper og placeret i forskellige sække. Derefter var stumperne smidt ind i en affaldscontainer.

»Jeg har haft dette job i næsten 35 år, og jeg har aldrig set noget lignende. Måden, det er sket på, og parteringen gør det til en meget foruroligende sag,« siger sheriffen Clark Millisap til avisen Atlanta Journal-Constitution.

Han tilføjede, at dødsårsagen var et voldsomt mord.

Distinctive markings on the chest of a woman whose body was dismembered and found in trash bags at the Bartow County landfill. Do you know who she is? A live report at 5pm @wsbtv pic.twitter.com/MVCkaSVXAf — Wendy Halloran (@WHalloranWSB) 15. august 2018

Efterforskerne i Georgia har offentliggjort en skitse af, hvordan, de tror, kvindens hoved så ud. En anden tegning viser de tatoveringer, der prydede hendes brystkasse: Et hjerte flankeret af påskeliljer.

En medarbejder opdagede det makabre lig mandag eftermiddag, hvor en af poserne gik op og indholdet faldt ud.

Politiet er ikke sikre på, hvornår kvinden blev dræbt.