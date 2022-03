Han er 30 år gammel, og han har tilsyneladende ingen ophidiofobi eller herpetophobia. Han er bestemt ikke bange for slanger eller øgler.

I hvert fald fandt de amerikanske toldmyndigheder hele 52 øgler og slanger gemt i en lastbilchaufførs tøj, da de undersøgte ham ved indrejsen fra Mexico til Californien.

Tolderne fandt krybdyrene bundet sammen i små poser, der var gemt i mandens jakke, lommer og i hans lyske. Det skriver Sky News.

Bladt krybdyrene, som blev fundet, var ni slanger og 43 små desert horned lizards, der er en underart af en tudseleguan. Nogle af krybdyrene er truet af udryddelse, siger myndighederne.

Grænseovergangen San Ysidro var der, hvor lastbilchaufføren blev stoppet på vej fra Mexico ind i Californien, USA. Foto: Google Maps Vis mere Grænseovergangen San Ysidro var der, hvor lastbilchaufføren blev stoppet på vej fra Mexico ind i Californien, USA. Foto: Google Maps

Lastbilchaufføren er amerikansk borger, og han blev arresteret, da han blev standset for at blive undersøgt.

Han blev stoppet ved grænseovergangen San Ysidro den 25. februar, ifølge tolderne.

Sidney Aki er direktør for tolden i San Diego, og han fortæller at smugleren forsøgte at snyde tolderne. Han agtede at bringe dyrene til USA 'uden at tage ansvar for deres helbred og sikkerhed'.

»Smuglere vil altid forsøge enhver mulig vej for at få leveret deres produkt, eller som her deres levende krybdyr, over grænsen,« tilføjede han.