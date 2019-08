At finde en flaske, der har holdt sig hel efter 50 år på havet, og så ovenikøbet med et brev inde i flasken, det hører absolut til sjældenhederne. Men for en mand i Alaska var den god nok.

Han fandt flasken ved en travetur langs med den lokale kystlinje. Dens brev var skrevet af en russisk sømand under den kolde krig, skriver avisen New York Post.

Tyler Ivanoff hedder manden, der fandt flaskeposten, da han var sammen med sine børn ude for at samle brænde langs kysten.

Pludselig ser han en flaske ligge i sandet, rapporterer avisen Anchorage Daily News.

Til venstre ses flasken, til højre brevet, som var inden i flasken. Foto: Facebook / Tyler Ivanoff Vis mere Til venstre ses flasken, til højre brevet, som var inden i flasken. Foto: Facebook / Tyler Ivanoff

»Jeg nærmest faldt over flasken, og jeg bemærkede, at den var grøn og havde en korkprop. Egentlig var det ikke en korkprop, men den var lukket helt tæt, og jeg kunne se, at der var et papir inde i flasken.«

Det var i virkeligheden to stykker papir i flasken, og børnene blev særdeles ivrige. De tænkte på, om det var et piratkort eller en skat.

Ivanoff havde haft russisk i skolen, og han kunne godt se skriften på det næsten perfekt bevarede brev. Men oversætte det kunne han ikke, så han måtte tage Facebook til hjælp og efterlyse en, der kunne oversætte det.

Hans opslag fik hurtigt tusindvis af delinger, og de, der talte russisk, var iblandt dem. De fandt hurtigt ud af, at brevet var en hilsen fra den russiske flåde tilbage fra 1969.

'Oprigtige hilsener!' sagde brevet. 'Fra den Russiske Fjernøstlige Flådes moderskib, VRXF Sulak. Jeg hilser dem, som finder denne flaske, og anmoder om, at I svarer til adressen Vladivostok -43 BRXF Sulak til hele besætningen. Vi ønsker jer et godt helbred og et langt liv med lykkelig sejlads. 20. juni 1969.'

Det var op til det statslige russiske medie Russia 1 at finde frem til manden, der oprindeligt havde skrevet flaskeposten. Han er stadig i live og hed Anatoliy Botsanenko, og var kaptajn.

Botsanenko undersøgte brevet, inden han med røde øjne indrømmede at det ganske rigtigt var ham, der havde skrevet brevet, som havde overlevet et halvt århundrede til søs.

»Det ligner grangiveligt min håndskrift. Det ligner den virkelig. Men jeg er ikke helt sikker. Vent.. Det er sikkert. Østlige Industri Fiske Flåde! Ø-I-F-F!«

»Ja!« udbrød han. »Jeg skrev det altid på den måde.«

Han var den yngste kaptajn i den russiske stillehavsflåde, da han skrev flaskeposten i en alder af 33 år. Brevet blev sendt fra Sulak som han sejlede med fra 1966 til 1970.

Tyler Ivanoff er ikke sikker på, at han vil svare på det gamle brev, men det har i hvert fald givet ham noget inspiration.

»Det er noget, jeg formentlig vil gøre sammen med mine børn i fremtiden. Bare sende en besked afsted i en flaske og se hvor den ender henne,« siger han til Anchorage Daily News.