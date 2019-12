»Jeg kunne ikke falde i søvn. Jeg græd så meget.«

For to dage siden blev en kvinde og hendes tre børn på syv, fire og et år fundet livsløse i det kolde havvand ved norske Tromsø.

Kvinden og det ældste barn overlevede ikke - og efterfølgende er kvinden, der var i 20'erne, blevet efterforsket for drab og drabsforsøg på sine egne børn.

Sagen har påvirket venner til familien dybt. Det forklarer vennen Ahmad Idris til det norske medie Dagbladet, hvor han fortæller, at hele det sudanske miljø - som familien er en del af - er berørt.

»Da jeg fik beskeden i går (mandag, red.) var det meget hårdt og trist. Jeg kunne ikke falde i søvn. Jeg græd så meget. Som de andre også gjorde. Kvinder, børn og mænd, som bor her, græd. Vi har fået beskeder fra folk fra hele landet,« fortæller han.

Til norsk TV 2 fortæller en anden ven af familien - Adam Abdelaziz - at den tragiske hændelse kom som et chok, og at ingen ved, hvorfor det skete.

Han forklarer videre, at faderen i familien, som ikke var til stede, da det skete, har det hårdt.

»Da han kom hjem fra arbejde, var der ingen hjemme. Så han tog ud for at lede, men fandt dem ikke. Han kontaktede også naboen, men de var der ikke. Han gik først noget at vide, da politiet bankede på døren,« siger Adam Abdelaziz.

Han fortæller, at han løbende har været i kontakt med faderen, som lige nu befinder sig i Oslo, hvor hans to yngste børn - to piger - er indlagt på Rikshospitalet.

»Jeg ved ikke, hvordan han skal klare at leve videre. Jeg håber, at de to andre børn bliver raske og kan leve livet videre med ham,« fortæller Ahmad Idris til norsk TV 2.

Begge mænd beskriver familien som en god familie, der virkede til at have det godt sammen.

På et pressemøde tirsdag oplyste anklager Gøril Lund i Tromsø politidistrikt, at sagen var ændret fra en 'undersøgelsessag' til en 'straffesag', da man efterforsker den afdøde kvinde for drab og drabsforsøg på sine tre børn.

Børnenes far har afgivet forklaring til politiet - og han har status som vidne.

Det norske politi fik 17.28 mandag et alarmopkald fra en forbipasserende, som havde observeret en barnevogn, og som kunne se fodspor ned til vandet ved Tromsø. I vandkanten lå der flere genstande - blandt andet støvler.

Da politiet ankom til området Fagereng i Tromsø, fandt de fire livløse personer i havet. To af dem - kvinden og det ældste barn - overlevede ikke.

Det er ikke oplyst, hvor længe kvinden og pigerne havde ligget i vandet.