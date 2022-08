Lyt til artiklen

Hvad der skulle have været en hyggelig familietur i Malmø, endte noget anderledes.

For da klokken passerede 17.00 lød pludselig flere skud i det store shoppingcenter Emporia i Malmø.

Ifølge den svenske tv-station TV4 Nyheterna sagde folk i centret, at de havde hørt omkring 20 skud, og at folk flygtede i panik.

En af dem, der fik panikken at mærke, var Jasmin Loeck, der var sammen med sin familie og svigerfamilie.

»Vi var på den nederste etage, og pludselig hører vi noget, der minder om skud. Vi vidste faktisk ikke helt, hvad det var. Men så kom alle bare løbende ned af rulletrapperne, mens de skreg,« fortæller hun til B.T., der var til stede i Malmø.

»Jeg gik i panik. Jeg havde faktisk sagt tidligere, inden vi gik ind i centret, at jeg var bange for, at der ville ske et skyderi, fordi jeg tænkte på Field's,« siger hun.

En mand og en kvinde blev såret under skyderiet.

»Manden er død af sine kvæstelser, og de pårørende er underrettet. Kvinden bliver behandlet på hospitalet, skriver politiet, som desuden oplyser, at sagen efterforskes som et drab,« lyder det i en pressemeddelelse fra politiet fredag aften.

Politiet har anholdt en person, der mistænkes for at stå bag. Meldingen lyder, at det er en teenagedreng, som mistænkes at stå bag. Og ifølge mediet Sydsvenskan skulle han angiveligt være 15 år.

Skudepisoden har sat dybe spor hos Jasmin Loeck.

»Jeg er meget skræmt. Jeg føler ikke, jeg skal ind i et shoppingcenter lige foreløbig hvert fald. Jeg tænker meget på, hvad der er sket tidligere, så det er nok lige noget, der skal bearbejdes,« fortæller hun.

Skyderiet vurderes på nuværende tidspunkt at have tilknytning til det kriminelle miljø.

»Den skudte er en 31-årig mand med tilknytning til en kriminel motorcykelbande, hvor han ifølge Expressens oplysninger har en ledende stilling,« skriver Expressen.

Ifølge oplysninger til SVT er den skudte mand forbundet med den kriminelle bande Satudarah.

Efter fredagens skyderi var Københavns Politi til stede flere steder i København. Blandt andet ved Field's og Fisketorvet.

I det danske shoppingcenter Field's i København dræbte en mand 3. juli tre personer med skud. Yderligere syv personer blev ramt af skud.