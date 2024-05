Ved skoleskyderiet i Uvalde i Texas blev 19 børn og to lærere dræbt. Nu sagsøger familierne våbenproducent.

Flere af familierne til ofrene ved skoleskyderiet i Uvalde i Texas i 2022 sagsøger våbenproducenten Daniel Defense samt det sociale medie Instagram og spilfirmaet Activision, som står bag skydespillet "Call of Duty".

Det siger familiernes advokat fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Familierne sagsøger, fordi de mener, at de tre aktører har markedsført våben til "usikre unge drenge", lyder det fra advokaten, Josh Koskoff.

Familierne beskylder virksomhederne for uretmæssig død og grov uagtsomhed.

Koskoff mener, at der er en direkte forbindelse mellem virksomhedernes opførsel og skoleskyderiet i Uvalde, fordi gerningsmanden købte våbnet, straks efter at han var fyldt 18 år.

I Texas skal man være 18 år for at købe en riffel.

- Altså, langt før, at gerningsmanden var gammel nok til at købe våbnet, blev han udsat for målrettet markedsføring online fra Instagram, Activision og Daniel Defense, lyder det fra Koskoff.

- Dette trehovedede monster eksponerede ham bevidst for våbnet, hvilket vænnede ham til at se det som et redskab til at løse sine problemer og trænede ham i at bruge det.

Activision har i en erklæring sagt, at skoleskyderiet i Uvalde var "skrækkeligt og hjerteskærende på alle tænkelige måder" og har udtrykt sympati for familierne.

Hertil tilføjer spilfirmaet, at "millioner af mennesker over hele verden nyder computerspil uden herefter at gøre forfærdelige ting".

Meta, som ejer Instagram, og Daniel Defense har ikke kommenteret sagen.

Tidligere på ugen indgik familierne et forlig på 2 millioner dollar, svarende til i omegnen af 13,7 millioner kroner, med Texas. Den sag handlede om "kritiske fejl" i politiets håndtering af skoleskyderiet.

Betjentene skød den 18-årige gerningsmand, men ventede mere end en time, før de stormede det klasselokale, hvor han befandt sig.

19 børn og to lærere blev dræbt i Uvalde 24. maj 2022, da gerningsmanden gik ind på Robb Elementary School med en AR-15 riffel og skød omkring sig.

Det er det dødeligste skoleskyderi i USA i et årti.

/ritzau/