Vidste Brian Laundries forældre, at deres søn ville forsvinde, da han den septemberdag gik ud af deres dør?

Det er et af de helt centrale spørgsmål i en af de mest opsigtsvækkende sager i nyere tid i USA – og nu svarer familiens advokat på det.

Det gør han i et tv-program på NBC News.

Siden midten af september har politiet i Florida ledt efter 23-årige Brian Laundrie, da man mente, at han måske kunne give dem svaret på, hvad der var sket med hans kæreste, 22-årige Gabrielle 'Gabby' Petito, der var blevet fundet i et naturområde. Kvalt og dræbt.

Parret havde sammen været af sted på en roadtrip, men den 1. september dukkede Brian Laundrie pludselig op hjemme hos sine forældre før tid. Uden Gabby. Og uden at ville svare på, hvad der var sket med hende.

Efter politiet i flere dage havde rakt ud til Laundrie-familien for at få dem til at samarbejde om efterforskningen, tog forældrene – Chris og Roberta Laundrie – den 17. oktober kontakt til efterforskerne og fortalte, at de ikke havde set deres søn siden den 13. september, hvor han var taget afsted. Angiveligt på en vandretur.

To dage senere blev Gabby fundet død i Teton County – ikke langt fra, hvor hun sidst var blevet set i live i slutningen af august.

Nu – næsten en måned senere – har man også fundet liget af Brian Laundrie. Liget blev fundet onsdag i et naturreservat ikke langt fra forældrenes hjem.

Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Foto: North Port Police Vis mere Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Foto: North Port Police

Siden har en masse spekulationer og teorier floreret på især de sociale medier. Flere har beskyldt Brian Laundries forældre for at have hjulpet deres søn med at slippe væk. Og for at have dækket over, hvor han befandt sig.

Det har familiens advokat, Steven Bertolino, dog afvist som pure opspind.

I NBC News-programmet 'Top Story With Tom Llamas' bliver advokaten direkte spurgt, om forældrene vidste, at deres søn ville forsvinde, efter han den dag forlod deres hjem.

Til det svarer Steven Bertolino:

»Nej, det gjorde de ikke. Det, jeg kan fortælle dig, er, at Brian var meget oprørt, da han tog afsted, og Chris (faderen, red.) har flere gange udtrykt over for mig, at han ønskede, at han ikke havde ladet ham tage afsted, men han kunne ikke stoppe ham.«

Han tilføjer:

»Det har været en smertefuld saga for dem. Men Brian var en voksen mand. Han ønskede at gå ud af døren – og han havde ret til at gå ud af den dør.«

Brian Laundrie har længe været betegnet som 'en person af interesse' i sagen om Gabbys forsvinden og død. Men han har ikke været sigtet for noget i sagen.

Politiet efterforsker fortsat sagen.