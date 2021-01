En kærlig, sød og ydmyg mand.

Sådan beskrives Brian Sicknick af sin familie.

Betjenten, som døde under sidste uges optøjer i Washington, fik en skæbne, som ifølge hans pårørende stod i skarp kontrast til hans venlige og imødekommende natur:

Den 42-årige betjent ved Kongres-politiet døde, da højreradikale Trump-støtter i sidste uge slog ham flere gange i hovedet med en pulverslukker.

Hans far har fortalt amerikanske medier, at hans søn fik en blodprop i hjernen på hospitalet og døde kort efter opstanden.

Nu har hans familie udsendt en udtalelse, som bliver citeret i flere amerikanske medier, blandt andre NBC News og Fox News.

»Der findes ikke ord til at beskrive, hvor sød Brian var. Han var virkelig en kærlig og ydmyg sjæl. Vi savner ham helt forfærdelig,« skriver familien i erklæringen.

Brian Sicknick støttede selv præsident Donald Trump, har hans far tidligere fortalt Reuters. Men det var ikke noget, der påvirkede ham på jobbet. Faktisk var en af hans første opgaver som betjent, at arbejde for tidligere præsident Barack Obama.

»Han kom godt ud af det med alle, for han var en gentleman,« siger Charles Sicknick om sin nu afdøde søn.

Han havde været udsendt som soldat flere gange, og det var en stor drøm for ham at arbejde for politiet i kongres-bygningen.

»Han elskede sit job i Kongres-politiet, og det var hans store lidenskab. Han havde en utrolig arbejdsmoral, og han var altid meget optaget af at komme til tiden. Han nægtede at blive hjemme på grund af sygdom med mindre det var absolut nødvendigt,« skriver familien og udtrykker deres enorme sorg:

»Tabet af Brian efterlader et kæmpe hul i vore hjerter.«

Betjenten Brian Sicknick blev dræbt under optøjerne i kongresbygningen i Washington i sidste uge.

Brian Sicknick bliver hyldet som en helt på de sociale medier, og mandag blev hans båre kørt gennem Washington.

Nancy Pelosi beordrede flaget på kongresbygningen på halv stang.

Efter at Donald Trump i flere dage nægtede at beordre alle flag på officille bygninger på halv til ære for Sicknick og de andre ofre for optøjerne, skete det endelig mandag med flere dages forsinkelse.

Familien benytter lejligheden til at takke for den støtte og opbakning, den har fået efter dødsfaldet.

Brian Sicknicks kolleger viste deres sidste respekt, da hans båre mandag kørte gennem Washington.

»Støtten har været overvældende varm og generøs. Vi er vældig taknemmelige for folks støtte gennem denne hårde tid.«

Vicepræsident Mike Pence skrev på Twitter efter Sicknicks død, at han og hans hustru var »dybt berørt« af dødsfaldet.

Han omtaler ham som en amerikansk helt, »som gav sit liv for at forsvare 'our Capitol'.«

Brian Sicknicks far, Charles Sicknick, siger i et interview til Reuters, at det var en livslang drøm for hans søn at tjene for kongres-politiet og være med til at beskytte demokratiet.

»Han elskede sit job. Jeg kommer aldrig over dette.«