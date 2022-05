»Vores smukke søn døde pludseligt 10. juli 2020, kun 23 år gammel, efter at have bestilt en takeaway pizza.«

Sådan skriver Stuart og Jill Atkinson efter at have mistet deres søn på tragisk vis.

Forældreparret fra Leeds i England sætter ord på deres største sorg i en indsamling til sagen.

De mistede sønnen, James Atkinson, for to år siden, efter han havde bestilt en pizza, som han skulle nyde i selskab med sine kammerater i Newcastle, hvor han boede.

Ifølge Stuart og Jill døde han af en allergisk reaktion, kaldet anafylaksi, efter at have spist en pizza, der formentlig indeholdte jordnødder, som James ikke kunne tåle.

»Hvordan kunne dette være sket for ham, når han altid var så forsigtig? Der vil altid være et hul i vores hjerter uden James. Vi har fået at vide af politiet, at restauranten kan have byttet en ingrediens i hans pizza den dag, han døde, til et pulver indeholdende jordnødder,« skriver de på CrowdJustice og tilføjer:

»Vi nåede ikke engang at sige farvel, før hans hjerte stoppede. Han døde alene uden sin mor, far og familie hos ham.«

Nu samler familien penge ind til sagen, hvor de ønsker at finde ud af, om det er korrekt, at der er tale om en fejl – og i så fald, hvordan det kunne ske.

»Vi skylder James' minde at hjælpe retsmedicineren med at finde ud af, om der er noget at lære. Hvis der er, vil vi arbejde sammen med andre forkæmpere for at forsøge at sikre, at andre mennesker med allergi og deres familier ikke skal igennem det, vi har oplevet,« skriver familien.

Eksempelvis foreslår de, at man skal lave afkrydsningsfelter ved bestilling af mad.

»Vi vil gerne se et simpelt system, hvor det kommer med et afkrydsningsfelt, før du bestiller: 'har du allergi, ja eller nej?' Hvis du afkrydser ja, instruerer den dig i at kontakte restauranten telefonisk,« har Stuart udtalt til Sunday Times.

Pengene fra indsamlingen skal ifølge forældrene gå til den juridiske del af sagen.



Gulfam Ulhaq, der menes at have været restaurantejeren, har tidligere udtalt til BBC, at ordren blev afgivet online gennem Deliveroo, og hjemmesiden indeholdt »meget tydelig« information om allergener og fødevarehygiejne.