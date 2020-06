Det er 19 måneder siden, de sidst så deres mor og kone, og nu er de raget uklar med de eneste, der for alvor kan hjælpe dem med at finde hende.

Faktisk har kommunikationen mellem familien og politiet været dårlig lige siden den oktoberdag i 2018, da rigmanden Tom Hagen kom hjem fra arbejde og fandt ud af, at hans hustru gennem næsten 50 år var væk.

Mere end halvandet år efter, at den dengang 58-årige Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem i Lørenskog lidt uden for Oslo, er det stadig et mysterium, hvad der er sket med hende og ikke mindst, hvor hun er nu.

Den seneste tid har de norske medier bragt den ene historie efter den anden om, hvordan Tom Hagen og hans børn har fået et stadig mere køligt forhold til politiet i løbet af efterforskningen.

Foto: Privat

Familien mener tilsyneladende, at politiet har begået en række fejl i løbet af efterforskningen.

De har kritiseret, at uniformeret politi mødte Tom Hagen på en tankstation kort efter den formodede kidnapning. Gerningsmændene havde efterladt et trusselsbrev i hjemmet, hvor de truede Anne-Elisabeth Hagen på livet, hvis hendes mand gik til politiet. Derfor var det vigtigt, at de formodede bagmænd ikke opdagede, at politiet var på sagen.

Tom Hagen og hans børn er også utilfredse med, at hjemmet på Sloraveien 4 ikke blev undersøgt med det samme. Den norske avis Dagbladet har tidligere afsløret, at der ikke blev sat gang i kriminaltekniske undersøgelser i huset, som politiet betragtede som et gerningssted, før 6. og 7. november - altså flere dage efter, at milliardærfruen var forsvundet.

Men de oplysninger afviser chefen for efterforskningen Haris Hrenovica.

Foto: Terje Pedersen

Han siger til Dagbladet, at de første kriminaltekniske undersøgelser blev sat igang samme eftermiddag, som Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

»Kriminaltekniske undersøgelser handler ikke om at iværksætte mest muligt på kortest mulig tid, men om at analysere hvilke prøver og metoder, der skal benyttes i forhold til stedet. Dette sker for at øge sandsynligheden for at kunne sikre relevante spor. En for hurtig og for dårlig gennemtænkt undersøgelse kan potentielt ødelægge vigtige spor for altid. Politiets mål var at iværksætte de rigtige kriminaltekniske undersøgelser så hurtigt som muligt, og samtidig ikke eksponere arbejdet på stedet,« siger han til avisen.

Hrenovica ønsker ikke at kommentere, hvorfor uniformeret politi mødte Tom Hagen på forsvindingsdagen.

Tom og Anne-Elisabeth Hagens datter er den, der har reageret stærkest på politiets håndtering af sagen.

Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

I oktober 2019 - et år efter moderens forsvinding - skrev hun et brev, som hun havde tænkt sig at sende til Rigsadvokaten. Brevet indeholdt en række anklager mod politiet.

Brevet blev aldrig sendt. Blandt andet fordi Tom Hagen ikke ønskede en konflikt med politiet. I de norske medier er brevet dog blevet omtalt som 'et råb om hjælp.'

Da Tom Hagen 28. april pludselig blev anholdt i en dramatisk politiaktion og senere fængslet og sigtet i sagen, spidsede konflikten - måske ikke så underligt - til igen.

Selv om en domstol kort efter fastslog, at der ikke var grundlag for at holde rigmanden varetægtsfængslet, er han stadig sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru.