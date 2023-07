Siden lørdag eftermiddag har ingen set toårige Émile, der pludseligt forsvandt fra sine bedsteforældres have i den franske by Le Vernet.

I kølvandet på hans forsvinden har næsten 800 mennesker, frivillige såvel som professionelle med hunde og droner, ledt efter den lille dreng ifølge det franske medie BFM. Fra luften og på land. Uden held.

Men håbet om at finde ham lever. For nu. I hvert fald hos borgmesteren i den franske by.

Samtidig får drengens familie krisehjælp. Den er knust og bange for, hvad der er hændt ham.

Professionelle såvel som frivillige leder efter den lille dreng. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Professionelle såvel som frivillige leder efter den lille dreng. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Den toårige dreng bor til daglig i en anden region end Alpes-de-Haute-Provence, hvorfra han forsvandt, men lørdag blev han passet af sine bedsteforældre, og efter en middagslur gik han i haven for at lege.

Planen var, at familien sammen skulle på udflugt. Men i et flygtigt øjeblik uden opsyn smuttede Émile fra haven.

Straks efter slog bedsteforældrene alarm.

Da var klokken 17.15 lørdag. Og mandag aften er der altså intet nyt om den forsvundne dreng.

Det er ellers ikke, fordi der ikke er sat kræfter ind for at finde ham.

Allerede kort efter hans forsvinden gik lokale sammen for at lede i den lille landsby, og snart stødte gendarmeriet, som er et fransk, militært organiseret politikorps, til.

Det samme gjorde brandmænd og hold med Saint Hubert-hunde, der er kendt for deres særligt gode lugtesans.

Også en helikopter og flere droner med termiske kameraer blev sat i luften i forsøget på at finde Émile. Men klokken tre om natten satte man eftersøgningen på pause, før den blev genoptaget ved morgengry.

Her er den efterlysning, som de franske myndigheder har sendt ud efter Émiles forsvinden. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her er den efterlysning, som de franske myndigheder har sendt ud efter Émiles forsvinden. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Søndag blev eftersøgningen tilført endnu flere ressourcer. Men lige lidt hjalp det. Émile er og var pistvæk.

Eftersøgningen har mandag kun vokset sig større. Området, hvori der bliver ledt, er blevet udvidet, og stort set alle huse er blevet gennemsøgt fra kælder til kvist.

Samtidig er der foretaget adskillige afhøringer, men udover et par naboer, der mener at have set den lille dreng gå ad en gade på tidspunktet for hans forsvinden, har afhøringerne ikke ført noget med sig. Sideløbende med eftersøgningen har politiet iværksat en efterforskning.

Selvom man ikke vil udelukke nogen teorier, er der angiveligt intet, der tyder på, at den lille dreng er blevet offer for en forbrydelse. At han er blevet taget mod sin vilje. Bortført.

En fransk gendarmer finkæmmer et område i Le Vernet. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En fransk gendarmer finkæmmer et område i Le Vernet. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Hos François Balique, borgmester i Le Vernet, lever håbet fortsat.

På et pressemøde mandag afviste han ifølge BFM at tro på, at en forbrydelse kunne ligge bag drengens forsvinden.

»Jeg er overbevist om, at vi nok skal finde Émile. Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle finde ham.«

»At en toårig undslipper bedsteforældrenes opsyn sker hver dag. Der er ikke en mulighed, at han ikke bliver fundet igen,« sagde han.

Siden lørdag eftermiddag har ingen set den toårige dreng, men eftersøgningen fortsætter ufortrøddent. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Siden lørdag eftermiddag har ingen set den toårige dreng, men eftersøgningen fortsætter ufortrøddent. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

En lignende udmelding er kommet fra anklager Rémy Avon. Han har på et pressemøde hævdet, at der intet usædvanligt er i, at »et barn går fredeligt rundt i den lille landsby«.

Han har i øvrigt mødt Émiles forældre, der er hastet til byen efter sønnens forsvinden. Det samme har Marc Chappuis, præfekt i Alpes-de-Haute-Provence-regionen, som fortæller, at drengens familiemedlemmer er knuste og får krisehjælp.

»Prøv at forestille jer, hvilken angst og nød de føler,« sagde han således på et pressemøde mandag.

Her blev det ligeledes fastslået, at den intensive efterforskning fortsætter tirsdag,

Foreløbig er meldingen, at myndighederne ikke har nogen spor, der kan indikere, hvor den lille dreng befinder sig.