»Det har efterladt et stort hul i vores familie.«

Sådan lyder det, ifølge The Guardian, fra familien til 16-årige Brianna Ghey, som lørdag blev stukket ihjel i en park i det nordlige England.

I en udtalelse takker den knuste familie for de mange søde og støttende ord, som de har fået efter det brutale drab. De beskriver også, hvilken pige Brianna Ghey var:

»Brianna var en højtelsket datter, barnebarn og lillesøster. Hun var typen, som gjorde indtryk på alle, der mødte hende. Hun var smuk og sjov. Brianna var stærk, frygtløs og enestående.«

Brianna Ghey blev fundet liggende på en sti i Culceth Linear Park, vest for den nordengelske by Manchester, omkring klokken 15 engelsk tid lørdag. Her var hun fortsat i live, men hårdt såret.

Ambulancerne ankom, men den unge piges liv stod ikke til at redde.

Søndag gik politiet offentligt ud og appellerede til potentielle vidner til at stå frem. Og der har da også været en udvikling i sagen, da en dreng og pige på blot 15 år er blevet anholdt, mistænkt for mord.

Brianna Ghey var transkønnet, men politiet mener ikke, at der ligger en hadforbrydelse bag drabet. De tror dog, at det er et målrettet angreb, men der arbejdes med flere teorier.

»På nuværende tidspunkt er der ingen beviser, der tyder på, at omstændighederne omkring Briannas død er hadrelaterede,« forklarer politiefterforskeren Mike Evans.

»Patruljer er blevet intensiveret i lokalområdet, og betjente vil forblive i Culcheth-området for at give tryghed og løse eventuelle bekymringer, som beboerne måtte have.«