Tidligere i maj sendte Anne og Anders Holch Povlsen en dybfølt tak for danskernes omsorg, som de har mødt efter tabet af deres tre børn.

Og nu gør de det samme i Skotland, hvor Bestseller-milliardæren med 89.000 hektar jord er den største jordejer.

Ifølge det britiske medie Sky har familien Holch Povlsen indrykket en stor annonce i avisen The Scotsman and Press and Journal.

'Dybfølt taknemmelighed for kondolencerne, sympatien og de mange varme tanker, som vi har modtaget i forbindelse med det tragiske tab af vores tre elskede børn; Alfred, Agnes og Alma,' står der ifølge annoncen.

Her er et udsnit af annoncen Vis mere Her er et udsnit af annoncen

Familien fortsætter:

'Det skotske højland har givet os specielle minder for vores familie. Det er på grund af det, at de mange fine ord har rørt vores hjerter.'

Herefter sender Anne og Anders Holch Povlsen en hilsen til de andre familier, der mistede deres kære i Sri Lanka.

'Vores tanker og kondolencer går til de mange andre uskyldige familier, der også mistede deres elskede i tragedien i Sri Lanka,' står der i annoncen.

Ægteparret mistede tre af deres fire børn under ét af flere angreb, der fandt sted i Sri Lanka påskedag.

Mindst 253 mennesker mistede livet ved angrebene i Sri Lanka. Flere hundrede blev sårede, da bomberne ramte både hoteller og kirker i landet.

De tre børn blev begravet i Aarhus Domkirke tidligere i maj. Både kronprinsfamilien og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var med til ceremonien.

Familien havde bedt alle respektere, at det var en privat begivenhed.