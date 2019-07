Efterhånden kommer der flere og flere detaljer frem omkring den tragiske ulykke i Puerto Rico, hvor etårige Chloe mistede livet efter at have faldet 45 meter ud af et vindue.

Det var da Chloe og hendes morfar legede ved i et legerum med en glasvæg omnbord på krydstogtskibet Frredom of the Seas, at det gik helt galt. Det fortæller familiens advokat.

»Hendes morfar løftede hende op og satte hende på et gelænder, hvor han troede, der var et vindue foran. Det viser det sig, at der ikke er,« siger Michael Winkleman til NBC News.

Da Chloe forsøger at banke på glasset ligesom hun gjorde, når hun var med til sin storebrors ishockeykampe går det galt. Vinduet viser sig at stå åbent.

Foto: Facebook

Hun styrter 45 meter ned og rammer betonen på kajen i San Juans i Puerto Rico og bliver erklæret død kort tid efter.

Advokaten undrer sig over skibets indretning.

»Hvorfor i alverden har man et vindue åbent i en glasvæg i et legeområde,« spørger han sig selv.

Rederiet Royal Caribbean oplyser tirsdag, at det samarbejder med de lokale myndighederne efter ulykken søndag.

»Vi har ikke yderligere at tilføje på nuværende tidspunkt,« hedder det i meddelelsen.

Krydstogtskibet Freedom of the Seas er verdens andet største. Foto: DON EMMERT/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

De puertoricanske myndigheder oplyser tirsdag til NBC News, at man undersøger sagen nærmere 'med den seriøsitet og følsomhed, den kræver'.

Ulykken skete efter et ugelangt krydstogt, hvor Freedom of The Seas, der er verdens næststørste krydstogtskib, havde besøgt øerne Antigua, St. Lucia og Barbados.

Chloe var med på krydstoget sammen med både sine forældre, en bror, morfar, mormor, farmor og farfar.