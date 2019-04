En bitter strid er brudt ud i lys lue i den ellers lyssky familie, der står bag en af verdens største supermarkedskæder, Aldi.

Det er Cäcilie Albrechts død, der har udløst den. Hun var gift med Theo, som var en af de to brødre, der grundlagde Aldi i 1946. Hun døde i november 2018 som 92-årig. Det er hendes testamente, der nu er blevet en torpedo ind i familien.

For at forstå striden, skal vi lige have noget baggrundshistorie.

Aldi blev grundlagt i 1946 af Theo og Karl Albrecht. I dag har kæden mere end 10.000 butikker på verdensplan, skriver The Guardian. Begge brødre er nu døde.

I 1960 blev firmaet bag Aldi delt i to: nord og syd. Frem til sin død sad Cäcilie Albrecht, der altså var gift med den ene grundlægger Theo, i bestyrelsen for det selskab, der ejer 61 procent af Aldi Nord.

Hendes sønner Theo og Berthold styrede hver deres selskab, der også havde ejerandele i Aldi Nord.

Det firma, som sønnen Berthold drev, arvede hans kone og børn, da han døde i 2012. Og så er vi fremme ved stridens kerne:

Bertholds enke, Babette Albrecht, som tysk presse har døbt ’den lystige enke’ – og Bertholds fem børn.

Dem langer Cäcilie Albrecht kraftig ud efter i sit testamente – og forsøger at forhindre dem i at have noget som helst med Aldi at gøre fremover.

Hun mener først og fremmest, at hendes svigerdatter og børnebørn har formøblet omkring 800 millioner kroner fra det selskab, de har arvet fra hendes søn Berthold, ligesom hun mener, at de har stået i vejen for flere ’vitale’ forretningsbeslutninger for Aldi-kæden.

Men værst har været deres fremtoning i den tyske offentlighed. Aldi-familen er nemlig kendt for at være væk fra offentlighedens søgelys og meget tilbageholdende.

I nogle tilfælde er de eneste billeder, der findes af Aldi-familiens medlemmer, sort/hvide og utydelige fotografier. Men i Babette Albrechts tilfælde er det omvendt.

Hun har de seneste år levet et meget offentligt liv i Tyskland, og det samme har hendes børn. Babette er blevet udstødt af familien omkring Aldi, fordi hun omgiver sig med kendisser og har ’vist sin rigdom’ ved at købe dyre biler, dyre malerier og andre luksuriøse goder.

Og som det ikke er nok, har hun været med i tv-programmer som den tyske udgave af Vild med Dans og deltaget ved Oktoberfesten i München. For nylig har hun også givet et stort interview til et tysk magasin, der på forsiden blærede sig med, at det var det første store interview med en Aldi-arving.

Den opførsel blev altså for meget for Cäcilie Albrecht, der skrev i sit testamente:

»Med dette dokument forsøget jeg at bevare vores families filosofi, som er at tjene og udvikle Aldi Nord, at tilsidesætte egne interesser og at føre en afholdende og moderat livsstil.«

Det bliver dog ikke så nemt at få Babette Albrecht og hendes fem børn ud af Aldi-familien. Faktisk forsøgte Berthold i forbindelse med sin død at sørge for, at hans kone og børn ikke ville få indflydelse på forretningen efter hans død. Det lykkedes ikke.

Og noget tyder på, at det heller ikke bare sådan lige vil lykkedes denne gang.

Babette Albrechts advokat har udtalt, at Babette og hendes børn på ingen måde kan bebrejdes for noget og afviser, at de har gjort noget som helst forkert. Med andre ord: de går ikke frivilligt.

Hvad fremtiden så byder på for Aldi må tiden vise. Men frygten er i tyske medier, at fejden på sigt kan få konsekvenser for Aldi som forretning.