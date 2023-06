T. Sean Maher siger det sådan her:

»Det er utroligt trist, hvis de har mistet livet på den måde, men de burde overhovedet ikke have været der,« lyder det.

Han mistede sin oldefar, da 'Titanic' sank i 1912 – og over for Daily Beast tager han og andre familiemedlemmer til nogle af de 1.496 omkomne passagerer og besætningsmedlemmer fra skibet nu afstand fra de ture, der bliver lavet ned til det berømte vrag.

Som den seneste tur med undervandsfartøjet 'Titan', der endte fatalt.

Den forreste del af 'Titanic', der ligger på 3.800 meters dybde. Foto: Stringer ./File Photo/Ritzau Scanpix

For den amerikanske kystvagt kunne torsdag fortælle, at man havde fundet vragrester af den lille ubåd omkring 500 meter fra 'Titanic'.

De fem ombordværende betragtes som omkomne.

Siden vraget blev fundet i 1985 er der foretaget flere og flere lignende dyk ned til bunden af Atlanterhavet for at se resterne af det sagnomspundne passagerskib.

»Der var masser af mennesker, der døde dernede dengang, og jeg synes ikke, at det skal betragtes som en turistattraktion,« siger T. Sean Maher.

»Det er, hvad det er. Det ligger dernede, og det bør bare få lov at blive liggende. Vi burde lade alle de mennesker ligge i fred.«

Brett Gladstone mistede sin tipoldemor og tipoldefar, da 'Titanic' sank.

»Der burde være regler for det, og der burde være en vis grad af ære og respekt over for dem, der ligger dernede,« siger han:

»Jeg er ikke vild med ideen om, at man kan købe en turistpakke for en kvart millioner dollar.«

'Titan' under et tidligere dyk. Det gik helt galt på vej ned til 'Titanic'. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Den sidste kommentar er en reference til, at det angiveligt var prisen for at få en plads på 'Titan', altså 1,7 millioner kroner.

Andre familiemedlemmer efterlyser på samme måde regler, der i det mindste kan give lov til at udforske 'Titanic'-vraget i videnskabelig sammenhæng.

»Der er stadig så meget at opdage, og det vil ikke være der for evigt. Men det giver en dårlig smag i munden, at nogle bare tager derned for at glo,« siger Shelley Binder, hvis oldemor overlevede forliset for mere end 100 år siden:

»Det minder mig om rige mennesker, der jagter truede dyrearter, bare fordi de har råd til det.«

John Locascio mistede to onkler. Han er ganske bramfri:

»Jeg synes helt ærligt, at det er ulækkert. Jeg vil have, at det stopper,« siger han:

»Det giver ingen mening. Man tager ned for at se på en grav. Ville de grave dine onkler og tanter op for at se kisten? Det er det, jeg ville sammenligne det med. Det er ingen grund til at gøre det.«