730 medarbejdere på Slagteriet Tönnies i Rheda-Wiedenbrück i Tyskland er nu konstateret smittet.

Det er vel at mærke 730 positive ud af de 1.106 test, der indtil nu er kommet svar på.

5.300 hjemsendte medarbejdere på slagteriet mangler stadig at få svar på test.

Det massive udbrud blandt ansatte har bl.a. resulteret i, at skoler og daginstitutioner i hele distriktet er blevet lukket.

På tyske medier florerer video og billeder fra arbejdspladsen, hvor man bl.a. kan se, hvordan medarbejderne har siddet tætpakket i en kantine - også efter tyske myndigheder havde hævet hygiejnerestriktionerne for arbejdspladser.

Forholdene på arbejdspladsen har skabt en intern familiekonflikt, hvor nevøen Robert Tönnies i et brev beskylder firmaets overhoved Clemens Tönnies for at 'bringe virksomheden og befolkningen i fare.'

I brevet, som Der Bild refererer fra, beder nevøen, der ejer halvdelen af 'Tönnies Holding', Clemens Tönnies om at fratræde sin stilling.

'Virksomhedens ledelse skal overgå til en erfaren og ansvarlig krisestyring så hurtigt som muligt,' står der ifølge Der Bild i brevet.