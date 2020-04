Da en mor og søn fra den prominente og legendariske Kennedy-familien satte en kano i vandet for at padle ud efter en bold, de havde mistet, endte det i en tragedie.

Nu er de endelige dødsårsager blevet klarlagt.

Det skriver USA Today.

Den ulykkelige hændelse fandt sted i begyndelsen af april, da 40-årige Maeve Kennedy Townsend McKean - der er barnebarn af den amerikanske politiker Robert F. Kennedy - og hendes otteårige søn, Gideon, forsvandt på en kanotur ved Chesapeake Bay, som er det største flodudløb i USA.

ARKIVFOTO af Maeve Kennedy Townsend McKean med sin mand og børn. Gideon ses til venstre. Foto: Privatfoto Vis mere ARKIVFOTO af Maeve Kennedy Townsend McKean med sin mand og børn. Gideon ses til venstre. Foto: Privatfoto

Familien opholdt sig i selv-karantæne i Maeve Kennedys mors hjem i Maryland, da tragedien ramte.

Sammen spillede mor og søn bold på ejendommen, da bolden pludselig røg ud på vandet. De besluttede sig derfor for at hoppe i en kano og padle ud for at hente den tilbage, men noget gik galt. Helt galt.

'De gik om bord i en kano, fordi de simpelthen ville hente bolden, og på en eller anden måde blev de fanget af en vind eller af tidevandet og kom ud på åbent vand,' skrev Maeves ulykkelige mand, David McKean, efterfølgende på Facebook.

Ikke længe efter fandt det redningsmandskab, der var sendt ud for at lede efter dem, da de ikke var vendt tilbage, en væltet kano.

Først fire dage senere - den 6. april - lykkedes det dem at finde liget af Maeve i vandet. Og to dage senere fandt man liget af hendes lille søn på dybt vandt omkring tre kilometer fra det sted, hvorfra de var stævnet ud i kanoen.

Ifølge USA Today fastslog retsmedicinere i sidste uge, at der var tale om en tragisk ulykke, og obduktionen af Maeve viste, at hun var død som følge af en utilsigtet drukning.

Nu foreligger også resultatet af obduktionen på den otteårige Gideon.

Maryland Department of Health oplyser til USA Today, at den lille dreng døde af drukning, som sandsynligvis skete på grund af hypotermi (nedkøling, red.).

Maeve Kennedy Townsend McKean er barnebarn til den tidligere amerikanske senator og præsidentkandidat Robert F. Kennedy.

Kennedy-familien har gennem tiderne været ramt af så mange ulykker og tragedier, at man ligefrem taler om 'Kennedy-forbandelsen.'

Robert F. Kennedy blev skudt kort efter, han havde vundet det californiske primærvalg i 1968 og dermed var stærkt på vej til at blive nomineret som Demokraternes endelige præsidentkandidat til det kommende valg. Han døde af sine kvæstelser lidt mere end et døgn efter.

Robert Kennedy er bror til John F. Kennedy, der var præsident i knap tre år. Han blev skudt og dræbt 22. november 1963 i Dallas.