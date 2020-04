Den legendariske Kennedy-familie er ramt af endnu en tragedie:

Den 40-årige Maeve Kennedy Townsend McKean, barnebarn af Robert F. Kennedy, er fundet død.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt dem tv-stationen CNN.

Maeve Kennedy Townsend McKean og hendes otteårige søn, Gideoen, forsvandt på en kanotur torsdag eftermiddag ved Chesapeake Bay, som er det største flodudløb i USA.

Maeve Kennedy, der her er fotograferet med Barack Obama tilbage i 2013, er forsvundet sammen med sin søn efter en kanotur. Foto: JASON REED

Familien opholdt sig i selv-karantæne i Maeve Kennedys mors hjem i Chesapeake Bay, da ulykken ramte.

Mor og søn spillede bold på ejendommen, da bolden pludselig fløj i vandet.

Derfor hoppede de begge i en kano for at sejle ud efter den, men et eller andet gik grueligt galt.

'De gik ombord i en kano, fordi de simpelthen ville hente bolden, og på en eller anden måde blev de fanget af en vind eller af tidevandet og kom ud på åbent vand,' skriver hendes ulykkelige mand, David McKean, på Facebook.

Tidligere præsident John F. Kennedy (højre) med sine to brødre Robert F. Kennedy (venstre) og Edward Kennedy i Det Hvide Hus i 1963. Foto: HANDOUT

Kort efter fandt redningsmandskab en væltet kano, og familien frygtede det værste.

Nu har dykkere så fundet liget af moderen. Sønnen er endnu ikke fundet, men han frygtes også at være omkommet.

Maeve Kennedy Townsend McKean er barnebarn til den tidligere amerikanske senator Robert F. Kennedy.

Kennedy-familien har gennem tiderne været ramt af så mange ulykker og tragedier, at man ligefrem taler om 'Kennedy-forbandelsen.' Af disse tragedier er mordet på præsident John F. Kennedy i 1963 naturligvis den mest kendte.