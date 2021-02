»Hej, jeg er fanget i skoven, jeg er tilbage om en uge.«

Familien til amerikanske Roger Farmer var begyndt at undre sig over, at han ikke var vendt hjem efter en jagttur, men da de modtog en besked fra ham, følte de sig lettede. Senere viste det sig, at beskeden højst sandsynligt indeholdt tegn, der afslørede, at noget var helt galt.

Det skriver Washington Post og Indianapolis Star.

Det var almindeligt for den 58-årige mand, der var pensioneret automekaniker, at tage på jagt.

Der var derfor ikke noget mærkeligt i, at Roger Farmer en novemberdag forrige år kørte afsted på sådan en tur fra Indianapolis. Men efterhånden som tiden gik – og han ikke vendte hjem igen – begyndte hans familie at blive bekymret.

Men en morgen modtog en af hans døtre, Christina Farmer, en sms-besked fra ham, hvor han skrev: 'Hej, jeg er fanget i skoven, jeg er tilbage om en uge'.

»Det fik os til at tro, at han var okay,« fortalte hun ifølge Washington Post sidste år til lokalmediet WXIN.

Andre familiemedlemmer modtog også beskeder fra ham, men efterhånden som dagene fortsatte med at gå, uden at han dukkede op, begyndte de at lægge mærke til, at beskederne var mærkelige.

For i beskederne blev der brugt korrekt tegnsætning og endda emojier. Noget, som Roger Farmer ikke havde brugt før.

I stedet var han kendt for at bruge funktionen, der omsætter tale til tekst, når han sendte beskeder, og hans beskeder var ofte lange sætninger uden ophold.

»Pludselig gik det op for os. Vi sagde: 'De her beskeder lyder slet ikke som far',« fortalte Christina Farmer.

Den 27. december 2019 – omkring en måned efter, han var taget afsted på jagtturen – blev Roger Farmer meldt savnet.

Her ses 36-årige Jeremy Farmer. Foto: Indianapolis Metropolitan Police Department Vis mere Her ses 36-årige Jeremy Farmer. Foto: Indianapolis Metropolitan Police Department

En stor efterforskning blev skudt i gang, men det var ikke umiddelbart til at finde spor af den savnede mand. Med tiden begyndte politiet i stedet at fokusere på mandens søn, den 36-årige Jeremy Farmer.

Og dét førte til flere mistænkelige og opsigtsvækkende fund.

Ifølge politidokumenter, som Washington Post har fået indsigt i, var Roger Farmers mobiltelefon aldrig i den skov, hvor han skulle være. I stedet forblev den i byen Waynes Township, indtil den blev slukket i januar 2020.

Overvågningsvideo har også vist, at Jeremy Farmer besøgte en butik, efter hans far blev meldt savnet, hvor han blandt andet købte en stor skraldespand med hjul under, bakteriedræbende kemikalier og latexhandsker.

Alt det blev købt med Roger Farmers kreditkort.

Samme kreditkort er ifølge Washington Post efter faderens forsvinden også brugt på store summer i en spiritusforretning, på restauranter og i tøjbutikker. Derudover er kortet også blevet brugt på en bar i Indianapolis, som sønnen har besøgt.

Samtidig var kontaktinformationerne vedrørende faderens bankkonto blevet ændret til at være sønnens mobilnummer og emailadresse.

Det gjorde sagen endnu mere mørk, da to personer oplyste til politiet, at Jeremy angiveligt skulle have pralet med, at han havde skudt sin far to gange i hovedet og efterfølgende have skjult hans lig i en fryser.

Endnu har politiet ikke fundet Roger Farmer – hverken i live eller død – men man formoder, at han er blevet dræbt. For en uge siden blev sønnen anholdt og sigtet i sagen.

Ifølge de politidokumenter, som Washington Post har fået indsigt i, havde far og søn ofte skænderier om penge i tiden op til, at faderen forsvandt.

Selv nægter Jeremy sig skyldig, men til lokalmediet WXIN fortalte Rogers anden datter, Tricia Farmer, i sidste uge, at hun var 'taknemmelig' for, at broderen nu var bag tremmer:

»Men mit hjerte knuses for min mor, og mit hjerte gør ondt for min bedstemor, for det her rev virkelig vores familie fra hinanden,« sagde hun.