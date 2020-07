Det sendte chokbølger gennem den idylliske amerikanske by Celebration, da 42-årige Anthony Todt i starten af året blev sigtet for drabet på sin kone og tre børn.

Nu har sagen taget en bizar drejning.

Selv om den 44-årige amerikaner ifølge politiet tilstod drabene kort efter, han blev anholdt, har han nu pludselig – godt syv måneder senere – ændret forklaring.

Det sker ifølge People i et 27 sider langt brev, som er blevet offentliggjort i det lokale medie Orlando Sentinel.

Anthony Todt er sigtet for drabene på sin kone og parrets tre børn. Foto: Facebook

I brevet, som er dateret 19. juni, og som Anthony Todt har sendt til sin far fra sin fængselscelle i Osceola County Jail, giver han sin afdøde kone skylden for drabet på deres tre børn Alek på 13, Tyler på 11 og Zoe på 4.

'Lang historie kort,' skriver han i det 27 sider lange brev, efterfulgt af en detaljeret forklaring af, hvordan 42-årige Megan Todt angiveligt skulle have bedøvet og derefter dræbt parrets børn.

'Da hun fortalte mig det, løb jeg ud på badeværelset og brækkede mig. Jeg var svag,' skriver den sigtede familiefar blandt andet i brevet.

Ifølge Anthony Todt begik hans kone efter drabene selvmord ved at stikke sig selv i maven med en kniv.

Megan Todt, parrets tre børn og familiens hund blev fundet døde i huset i den idylliske by Celebration i staten Orlando 13. januar.

Politiet befandt sig på adressen i et helt andet ærinde – nemlig for at sigte den dybt forgældede Anthony Todt for blandt andet at have forsøgt at begå forsikringssvindel.

I stedet gjorde de det grufulde fund, som resulterede i, at den 44-årige mand familiefar foruden svindel blev sigtet for drabene på hele sin familie og for dyremishandling.

I det 27 sider lange brev påstår Anthony Todt, at han er '10.000 procent uskyldig i alle de urimelige sigtelser'.

Anthony Todt nægter sig skyldig i alle sigtelser. Foto: OSCEOLA COUNTY SHERIFF

Den 44-årige amerikaner påstår også i brevet, at hans kone havde borreliose og depression, hvilket ledte hende til at slå sig selv og parrets børn ihjel.

Anthony Todt sidder lige nu varetægtsfængslet uden mulighed for at blive løsladt mod kaution. Han nægter sig skyldig i alle sigtelser.