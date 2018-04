En fransk forlystelsespark blev lørdag eftermiddag ramt af en frygtelig tragedie, da en mand omkom i en frygtelig karussel-ulykke. Flere andre er kommet til skade, herunder et barn, som er i kritisk tilstand.

Det skriver det franske medie BFM TV.

Ulykken indtraf omkring klokken 16.40 i en forlystelsespark i Neuville-sur-Saône nord for den franske by Lyon. Byens viceborgmester Laurant Buffard fortæller BFM TV, at en af vognene af endnu uvisse årsager begyndte at brage mod jorden igen og igen, mens karrusellen kørte. Det førte til at manden, som var i 40'erne, blev smidt af vognen og omkom.

Myndighederne i Rhône-Alpes-regionen oplyser på Twitter, at 10 andre personer blev involveret i ulykken, herunder flere børn. Et af børnene kom alvorligt til skade. Tre andre kom lettere til skade.

Ambulancer holder tæt ved karrusellen, hvor dødsulykken fandt sted. Foto: AFP Ambulancer holder tæt ved karrusellen, hvor dødsulykken fandt sted. Foto: AFP

Manden, som mistede livet i ulykken, var taget i forlystelsesparken med sine to børn. Det fremgår ikke af historien om hans børn er blandt de sårede.

Politiet efterforsker nu ulykken med henblik på at finde ud af, hvorfor karrusellen pludselig gik i stykker og få placeret ansvaret for tragedien.

Flere af øjenvidnerne til ulykken fik efterfølgende krisehjælp.