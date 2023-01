Lyt til artiklen

I den lille by Enoch i staten Utah har en nyhed sendt kuldegysninger ned gemme ryggen på mange.

En familie på otte mennesker er alle blevet fundet skudt og dræbt i et hjem onsdag.

Blandt de dræbte familiemedlemmer er der tale om tre piger på 17, 12 og 7 år og to drenge på 7 og 4 år.

Siden da har det lokale politi efterforsket sagen, og fredag er de kommet med en teori.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at det var den 42-årige familiefar, Michael Haight, der dræbte sin egen kone, deres fem børn og sin svigermor, inden han tog sit eget liv.

Det oplyser blandt andre CNN.

»Beviser tyder på, at den mistænkte tog sit eget liv efter at have dræbt syv andre i hjemmet,« sagde en højtstående embedsmand Rob Dotson under et pressemøde.

Ifølge flere medier havde politiet været til rutinetjek i hjemmet efter en melding om, at Haights kone ikke var mødt op til en aftale, da de fandt den afdøde familie.

Politiet har stadig afspærret familiens hjem i hensyn til efterfoskningen. Foto: GEORGE FREY Vis mere Politiet har stadig afspærret familiens hjem i hensyn til efterfoskningen. Foto: GEORGE FREY

Den 42-årige familiefar har været i politiets søgelys i et par år, sagde politichef Jackson Ames under torsdagens pressemøde. Han ønskede ikke at svare på spørgsmål om hvorfor.

Ifølge retsdokumenter citeret af AP havde Michael Haights kone, Tausha, søgt om skilsmisse kun to uger før mordene. Politiet har ikke ønsket at udtale sig om, hvorvidt det anses for at være motivet bag drabene.

Ifølge Enochs borgmester Geoffrey Chesnut blev Haights kone og andre familiemedlemmer sidst set tirsdag aften under en kirkeligsammenkomst. Den lille by er i sorg efter mordene.

»Lokalsamfundet har ondt nu. De føler tab, smerte og har mange spørgsmål,« sagde borgmesteren.