En 23-årig mand er blevet varetægtsfængslet, efter han onsdag dræbte den 46-årige Chris Marriott og sårede flere.

Det skriver Sky News.

Onsdag eftermiddag gik Chris Marriott en tur med sine to små sønner og sin kone i Sheffield i England.

Men gåturen blev på dramatisk vis afbrudt, da en bevidstløs kvinde lå på vejen. Her trådte familiefaren sammen med andre forbigående til for at hjælpe.

Den gode handling endte med at koste ham livet, mens flere af de andre, der havde samlet sig om kvinden, blev såret.

For mens gruppen forsøgte at hjælpe den bevidstløse kvinde bragede den 23-årige, der nu er bag tremmer, ind i mængden.

Den 46-årige Chris Marriotts liv stod efter påkørslen således ikke til at redde.

Han er siden blevet hyldet for sin barmhjertighed af både politiet og sin efterladte familie:

»Chris var en vidunderlig ægtemand, far, bror, onkel – og ven for mange. Omstændighederne omkring hans død, selvom de er tragiske og uoverskuelige for os hans familie, viser, hvilken slags mand han var – at forsøge at hjælpe i stedet for at vende sig væk,« lyder det i en erklæring.

Kvinden, de forbigående forsøgte at hjælpe, er fortsat på hospitalet og i livsfare.

Den 23-årige er nu anklaget for drabet på den 46-årige og videre sigtet for intet mindre end fem drabsforsøg efter hændelsen onsdag.

Han sidder varetægtsfængslet, og skal møde op i retten i Sheffield 2. januar.