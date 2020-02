Hvad ville du sige til at bo i et hus, hvor væggene taler til dig om natten?

Umiddelbart kan det lyde som starten på en halvdårlig gyserfilm, men for en amerikansk familie er det ikke desto mindre virkelighed.

For i den amerikanske stat Illinois bor en familie, som gennem de sidste seks år har kunnet høre stemmer og musik inde fra væggene i deres hus, skriver ABC 7 Chicago.

»Vi hører det tydeligt, og det holder os oppe om natten,« siger Richard Smith i et interview med mediet.

Stemmerne kommer fra en væg i et af familiens soveværelser. Hvad stemmerne i væggen præcist skyldes, ved familien dog ikke, selvom de flere gange har forsøgt at finde frem til lydkilden.

Blandt andet har Richard Smith forsøgt at åbne op ind til væggen, for at se, om der var en oplagt forklaring på problemet. Dog uden held.

Problemet er endda blevet så stort, at familien har kontaktet politiet, der ligesom familien har kunnet høre stemmer inde fra væggen.

Eftersigende skulle stemmerne lyde som præst, der beder, ligesom at der til tider bliver spillet kristen musik gennem væggen.

Richard Smith (t.v.) viser den mystiske væg frem. Selvom han har haft åbnet op ind til væggen, har han ikke kunnet finde et svar på, hvor lydene kommer fra. Foto: Screenshot / ABC 7 Chicago Vis mere Richard Smith (t.v.) viser den mystiske væg frem. Selvom han har haft åbnet op ind til væggen, har han ikke kunnet finde et svar på, hvor lydene kommer fra. Foto: Screenshot / ABC 7 Chicago

Selvom lydkilden endnu ikke er fundet, så har Richard Smith en mistanke om, at stemmerne kommer fra et nærliggende radiotårn. Teorien går på at stemmerne og musikken kommer fra den kristne radiostation AM 1160.

Det fik radiostationen til at sende en ingenør ud til familiens hus, hvor det dog heller ikke lykkedes at finde frem til et objekt, der kunne forklare, hvorfor familien hører stemmer inde fra væggen.

De mystiske stemmer har fået flere eksperter til at komme med bud på, hvorfor væggen snakker og spiller musik hos familien.

Patrick Berger, teknisk direktør hos broadcasting-virksomheden Cumulus Media, har luftet ideen om, at noget metal i væggen kan fungere som højtaler, når lydbølgerne rammer metallet. Det vil dog kræve yderligere undersøgelser, inden det kan fastslås endegyldigt, hvad de mystiske lyde skyldes, siger han til mediet.