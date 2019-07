Nogle gange sker der ting, der bare ikke må ske.

I april i år blev en ilde tilredt ældre mand bragt til et hospital i den amerikanske storby Chicago, efter han blev fundet bevidstløs og nøgen under en bil.

Manden blev på baggrund af politiets forbryderfotos identificeret.

Manden hed Alfonso Bennett. I maj kontaktede hospitalet hans pårørende, da Alfonso Bennetts liv ikke stod til at rede.

Familien gav tilladelse til, at hospitalet slukkede for respiratoren.

Der var bare lige et problem. Det var ikke Alfonso Bennett, der lå i respiratoren. Det skriver BBC.

Han dukkede nemlig lyslevende op hos sin familie, der var ved at planlægge hans begravelse.

I respiratoren lå i stedet den 69-årige mand Elisha Brittmann.

Forvekslingen opstod, fordi personen i respiratoren havde svære skader i ansigtet.

Men først, da den uomgørlige slukning af respiratoren var sket, blev der taget fingerafryk af den afdøde, som altså viste sig af være Brittman, der havde været forsvundet et godt stykke tid.

Begge familier han nu lagt sag an mod hospitalet og bystyret i Chicago for forsømmelighed og for at have påført dem 'følelsesmæssig smerte'.

Patricia Van Pelt, senator i staten Illinois, har tidligere fastslået, at politiet med det samme burde have taget fingeraftryk eller en dna-test for at fastslå mandens identitet.