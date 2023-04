Lyt til artiklen

29-årige Joshua McLemore blev i sommeren fængslet i delstaten Indiana, USA. 20 dage senere døde han af dehydrering og underernæring.

McLemore levede nemlig under så barske vilkår, hvorfor familien og et advokat-hold mener, at fængslet er ansvarlige for hans død.

Familien har således onsdag sagsøgt Jackson County-fængslet, skriver The Guardian, som også har modtaget dele af en video, der viser McLemore i fængslet.

McLemore, der led af skizofreni, blev ifølge familien placeret i en isoleret celle.

Uden møbler, vinduer, toilet og med lyset tændt 24 timer i døgnet. Mens McLemore sad i cellen, tabte han sig over 20 kilo, men modtog aldrig lægehjælp. Hverken for sin underernæring eller psykiske sygdom.

Ifølge The Guardian havde McLemore længe kæmpet med psykiske lidelser og stofmisbrug.

20. juli blev hans mor dog urolig, da han ikke svarede på hendes opkald. McLemore blev fundet nøgen og hans opførsel og talen blev vurderet usammenhængende, hvorfor han blev bragt til et hospital.

Her endte han dog i sammenstød med en sygeplejerske og vagt, hvorefter han blev anholdt og ført til Jackson County-fængslet.

Vagterne forsøgte at iføre ham en fængselsdragt, men endte i stedet at placere ham nøgen i cellen med en dragt liggende ved siden af, skriver The Guardian.

Og så startede det barske ophold for Joshua McLemore, hvilket familiens advokat, Hank Balson, også skriver i det 47 siders lange søgsmål.

Ifølge Balson viser optagelserne blandt andet, at McLemore angiveligt smurte afføring på væggene, smed med maden, slikkede vægge og stirrede tomt ud i luften i flere timer. Flere gange blev han låst og spændt fast, men han modtog ingen behandler fra læger.

Kun, når der blev serveret og 'et par gange undervejs', blev der tjekket til ham, mener familien og advokat-holdet. To gange under 20 dage lange fængselsophold blev han fragtet i bad, står det skrevet i søgsmålet.

Efter det andet bad, 8. august 2021, blev han indlagt på et hospital. Her blev det konkluderet, at han led af alvorlig dehydrering, organsvigt, nedsat hjernefunktion, voldsom underernæring og andre helbredsproblemer, skriver The Guardian.

Han døde 10. august.

Fængslet har ikke udtalt sig i sagen.

Familien udtaler ifølge The Guardian, at det, Josuha McLemore blev udsat for, var ren tortur.

På vegne af familien har Hank Balson krævet en erstatning, ligesom han vil have fængslet for retten.

»Forhåbentlig vil denne retssag tvinge Jackson County og andre amter til at behandle folk i fængsler med menneskelighed. Især mennesker, der lider af psykisk sygdom.«

»Vi ønsker at sende et budskab om, at fængsler ikke kan behandle mennesker på denne måde. Vi vil sikre os, at andre familier ikke skal gennemgå samme smerte, vores familie er blevet tvunget til at udholde på grund af denne meningsløse forsømmelse,« har familien skrevet i en erklæring ifølge The Guardian.