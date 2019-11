Familien til den britiske backpacker Amelia Bambridge, som forsvandt sporløst i Cambodja og siden blev fundet død, raser over Instagram og Facebook.

Det skyldes, at der siden fundet af den 21-årige backpacker er dukket adskillige makabre billeder op af hendes lig på de to sociale medier.

Og i det tilfælde, at dette ikke skulle være forfærdeligt nok i sig selv for familien, så har det indtil videre også vist sig nærmest umuligt for familien at få Instagram og Facebook til at fjerne billederne.

Det skriver Sunday Mirror.

Amelia Bambrigde. Foto: Lucie Blackman Trust Vis mere Amelia Bambrigde. Foto: Lucie Blackman Trust

Amelia Bambridge forsvandt efter en strandfest på øen Koh Rong for knap to uger siden. Onsdag blev hendes lig fundet i havet knap 50 kilometer fra det sted, hvor hun sidst blev set i live.

Efterfølgende er der altså dukket billeder af hendes lig op på de to populære sociale medier, som angiveligt har afvist at fjerne dem, fordi billederne 'ikke overskrider deres retningslinjer'.

Et af billederne skal angiveligt vise den 21-åriges livløse arm i sandet. Og ifølge broderen har hans afdøde søsters nevø på 11 år også set billedet.

Det skriver han i et rasende opslag på det sociale medie.

'Del det her opslag, så de skide ufølsomme kvinder stopper med at dele billeder af min døde søster', står der blandt andet i opslaget ifølge det britiske medie.

Opslaget er angiveligt blevet delt videre af Harry og Amelias 19-årige søster, Georgia, som beder folk om at anmelde det, hvis de ser billeder af hendes søsters lig.

Ifølge Sunday Mirror har Facebook fjernet de mest grænseoverskridende billeder, efter mediet har beskrevet sagen, men der skulle stadig florere billeder af den afdøde kvinde.

Et af billederne skal angiveligt ligge i en Instagram-gruppe med navnet 'kroppe, fostre og afskårne lemmer'.

Næstformanden for det britiske parti Labour, Tom Watson, udtaler til Sunday Mirror, at han er rystet over Instagram.

»Det er beskæmmende af Instagram. Amelias families privatliv og ønsker bør blive respekteret. Instagrams kriterier er tydeligvis amoralske, hvis disse billeder ikke overskrider retningslinjerne.«

Billederne begyndte angiveligt at dukke op kort efter, at Amelia Bambridge blev fundet død. Blandt andet skal en populær britisk influencer ved navn Nicole Angemi med 1,9 millioner følgere have delt et af de mest stødende billeder.

Hun har dog siden fjernet billedet igen.

Sunday Mirror har talt med en talsperson fra Facebook, som også står bag Instagram. Talspersonen giver følgende udtalelse:

»Vi er kede af at høre om Amelia Bambridge, og vores tanker går til familien. Vi har klare retningslinjer mod delingen af grafisk og voldeligt indhold, og vi fjerner det, når vi bliver gjort opmærksomme på det,« siger talspersonen og fortsætter:

»Folk bruger ofte Facebook og Instagram til at dele historier fra medier, og dette kan resultere i, at grafisk indhold, som nogle finder stødende, dukker op.«

Årsagen til Amelia Bambridge død kendes endnu ikke, men det formodes, at hun kan være druknet.