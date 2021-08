Det så ikke sådan ud, men Donald Trump var faktisk bange for Corona.

Det skriver den tidligere præsidents niece Mary Trump i hvert fald i sin nye opsigtsvækkende bog.

Den ellers meget coronakritiske ekspræsident Donald Trump blev noget overraskende selv ramt af pandemien i starten af oktober og måtte indlægges på et militærsygehus.

Efter tre dages behandling demonstrerede 75-årige Trump dog, at sygdommen ikke påvirkede ham overhovedet, da han i storslået stil fløj til Det Hvide Hus, hvorefter han poserede uden mundbind på Truman balkonen.

Men det hopper hans niece ikke på, skriver dagbladet.no.

»Han lavede sin bedste Mussolini-imitation – tog masken af – og skulle vise sin usårlighed.« skriver hun efter sigende i sin nye bog.

Men ifølge Mary Trump, som er psykolog, kunne hun gennemskue onklens frygt på hans ansigtsbevægelser.

»Han bed tænderne sammen og stak kæben frem. Præcis ligesom min bedstemor gjorde, når hun bed vrede eller smerte i sig. Jeg så det sidste i Donald«.

»Jeg har selv astma og ved, hvordan det ser ud, når nogen kæmper med at trække vejret. Han havde smerter, han var bange, men han ville aldrig indrømme det for nogen andre – eller sig selv. Konsekvenserne af at indrømme sårbarhed er meget mere skræmmende for ham end at være ærlig«.

Det skriver hun i sin nye bog ‘The Reckoning’, som the Gurdian har fået adgang til. Flere medier har dog også stillet spørgsmålstegn ved, om Trump virkelig havde det så godt, som han og hans team påstod.

I bogen lægger hun heller ikke skjul på, at hun ikke er fan af onklens politik. Hun skriver blandt andet, at Trumps præsidentperiode har skabt et nationalt traume.

Hun mener også, at Trumps påstande om valgsvindel, da Joe Biden vandt valget i 2020 har skabt både vrede og had i befolkningen, og at det er et direkte angreb på demokratiet.

Det er ikke første gang, Mary Trump kritiserer Trump-familien. Hun har tidligere omtalt den tidligere præsidents far, Fred Trump, som sociopat.

Og da Donald Trump vandt valget i 2016, var det heller ikke med støtte fra niecen; hun stemte nemlig på Trumps modstander, Hillary Clinton.

Mary Trump har da heller ikke set sin onkel siden 2017.