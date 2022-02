Pludselig mødte hverken Jeremy Cook eller Johanna Manor op på deres arbejde.

Og Johannas datter, Adalicia Manor, på otte år, dukkede heller ikke op i skole.

People fortalte første gang om den lille familie fra Tennessees skæbne, der lyder som et sandt mareridt.

For efter at hverken kollegaer, klassekammerater eller familiemedlemmer kunne få fat på 39-årig Jeremy, 28-årig Johanna og Adalicia i flere dage, blev der slået alarm.

Men næsten to uger skulle der gå før, at de pårørende kunne få svar på, hvad den larmende tavshed skyldtes.

Onsdag fandt politiet ifølge det lokale medie WSMV familien død i en dyb kløft i Williamson County, Tennessee.

Politiet har ikke mistanke om, at familien var udsat for noget kriminelt, men mener, at familiens bil formentlig skred på en isglat vej, og derefter kørte af vejen og styrtede 30 meter ned i en kløft.

Johannas søster, Jennifer Biggs, har postet ovenstående foto af familien på sociale medier. Hun har desuden oprettet en indsamling, hvor pengene skal gå til familiebegravelsen.

I forbindelse med indsamlingen deler hun sin sorg og fortæller, hvordan familien pludselig forsvandt 16. januar 2022.

Biggs skriver blandt andet, at ingen forstod, hvad der var sket med hendes tre familiemedlemmer indtil politiet pludselig fik et signal fra en af ​​ofrenes mobiltelefoner og dermed kunne opspore dem.