Et skrækkeligt syn mødte betjentene, da de bankede på hos en familie i Enoch City onsdag.

De fandt nemlig otte familiemedlemmer – herunder fem børn – dræbt af skud i den lille landsby, som ligger i delstaten Utah – godt 400 kilometer fra Salt Lake City.

Ifølge The New York Times skulle politiet på et såkaldt socialt besøg, som typisk bliver foretaget, hvis naboer udtrykker bekymring eller, at beboerne i huset ikke er blevet set offentligt i længere tid.

De lokale myndigheder kan dog ikke for nuværende komme med noget bud på motivet for misgerningen.

De meddeler blot, at der ikke synes at være nogen fare for offentligheden, og at man ikke umiddelbart leder efter nogen gerningsmand. Det tyder altså på, at det handler om en intern tragedie i familien.

Politiet har sat afspærringstape op omkring det hjem, hvor en familie på otte blev fundet skuddræbt onsdag i landsbyen Enoch City i den amerikanske delstat Utah. Foto: Ben B. Braun Vis mere Politiet har sat afspærringstape op omkring det hjem, hvor en familie på otte blev fundet skuddræbt onsdag i landsbyen Enoch City i den amerikanske delstat Utah. Foto: Ben B. Braun

»Vi ved ikke, hvorfor dette skete, og vi kommer heller ikke til at gætte på det,« fortæller borgmester Rob Dotson i en udtalelse.

Beboere i Enoch City beskriver byen som et lille samfund, hvor alle kender hinanden. Og de er chokerede over, at dette kunne ske et ellers så fredeligt sted.

En indbygger ved navn Aaron Diamond kendte de dræbte, der var medlemmer af den samme kirke som ham

»Det var bare sådan en vidunderlig familie. VI er alle chokerede og vores hjerter bløder,« siger Diamond, der fortæller, at faderen i den omkomne familie tidligere arbejdede i et forsikringsselskab.

Det lokale skoledistrikt har bekræftet, at alle fem dræbte børn var elever på lokale skoler.